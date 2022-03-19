Лестницы в фэн-шуй: их энергетика и значение

Лестница — место, через которое течет энергия. Эта энергия не должна накапливаться на лестнице, поэтому первый и самый важный совет для всех, кто хочет правильно все обустроить в своем доме, — не ставьте ничего на лестнице, а также прямо перед ней, как наверху, так и внизу.

В этом плане лестницу можно сравнить с длинным коридором между комнатами, в котором также не рекомендуется захламление пространства. Лестница должна быть свободной.

Размер ступенек

Мало кто обращает внимание на размер ступенек на лестнице. Согласно фэн-шуй, подъем на другой этаж должен быть легким и приятным. Это значит, что ступеньки должны быть максимально низкими. Чем проще вам подниматься, тем лучше. Это означает, что не стоит отдавать предпочтение винтовой лестнице. В фэн-шуй такой вид подъема на второй этаж не одобряется.

Сквозь ступеньки не должен быть виден пол

Это очень важно, поскольку из-за этого созидательная энергия будет утекать вниз и не сможет подняться наверх. Все просветы между ступеньками должны быть заделаны. Это очень важное правило, которому нужно следовать неотступно.

Расположение лестницы в доме

Первое правило: ни в коем случае не располагайте лестницу так, чтобы она смотрела на входную дверь. Если расположить так лестницу, из дома будет вытекать все благополучие, особенно со второго этажа. Если вы уже построили лестницу неправильно, просто поставьте между ней и входной дверью большое растение.

Правило второе: не располагайте лестницу в непосредственной близости к ванной или туалету. Это негативным образом скажется на здоровье людей и на их настроении.

Также необходимо избегать расположения лестницы в центре дома. Это нарушит энергетический баланс. Самое лучшее место для лестницы — западный или южный сектор дома. О том, как найти тот или иной сектор, мы рассказывали ранее в другой нашей статье.

Материал для лестницы по фэн-шуй