Что можно хранить на балконе и есть ли ограничения по весу?

Какие правила существуют, что можно держать на балконе держать и есть ли ограничения по весу?

“Мы не ограничиваем вес хранящихся на балконах вещей, это больше вопрос к местному самоуправлению. И в этом вопросе надо знать возможности несущей конструкции балконов, — отвечает инспектор бюро слежения за безопасностью Спасательного департамента Роман Абубикиров. — Мы ограничиваем хранение горючих и легковоспламеняющихся материалов на определенном расстоянии от дверей и окон в здании. Это регламентирует постановление министра внутренних дел № 44 от 02.09.2010 и правила пожарной безопасности при складировании горючих и опасных веществ, § 3 пункт 2”.

Если вкратце, для хранения горючих веществ от окон и дверей должно быть выдержано минимальное расстояние в четыре метра.

“В описанной читательницей ситуации мы можем только указать на пластиковые ящики с цветами, так как в них находится торфяная земля. При попадании искры она может начать тлеть, дымиться и создаст пожароопасную ситуацию по отношению к пластиковым ящикам, пластиковой мебели и деревьям в вазах, — объясняет Роман Абубикиров. — Условия, при которых возможно обрушение балконов, их эксплуатационные качества, нормы и т. д. должны быть указаны в проектах и хранятся в местном самоуправлении”.