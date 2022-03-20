Назван самый пожароопасный электроприбор в Эстонии — он есть у каждого

Спасательный департамент приводит случай, когда в гостиной в многоквартирном доме загорелись мебель, игрушки и провод холодильника. Как выяснилось, ребенок вставил вилку неиспользуемого холодильника в розетку. ”К сожалению, провод повредился под мебелью, и из-за этого неисправного провода произошло возгорание”, — сказала медиасоветник Спасательного департамента Сандра Нахкур. Пожар также произошел в квартире, где загорелся дефектный кабель подключенного к электросети холодильника, и в торговом зале магазина, где воспламенился конденсатор холодильника.

Чтобы уменьшить опасность, холодильник следует регулярно чистить, а использовать его надо при температуре от +10 до +43 °C. Для подключения к электросети нельзя использовать двойники-тройники и удлинители, причем соединение должно находиться в месте с хорошим доступом.

”Удлинители предназначены скорее для временного использования, а не для того, чтобы чайник, бойлер или другие приборы были постоянно подключены к сети”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

У различных электроприборов должно быть хорошее заземление, также следует использовать необходимые предохранители, которые защитят технику от токов утечки, перегрузки, грозы и искр. ”По мере использования электросистемы стареют, поэтому надо проверять их состояние и помнить о том, что ни одна вещь не служит вечно”, — сказала эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус. Если при включении или выключении электроприбора появляются видимые искры, это говорит о том, что соединительные контакты отслужили свое и прибор следует отремонтировать или заменить. Мыттус отметила, что если у кого-то еще остались электроприборы советских времен, то сейчас самое время их заменить, пока не поздно. Если используется электрическая установка, то в определенные периоды проводится ее плановый аудит — частота зависит от вида и возраста установки.