Назван самый пожароопасный электроприбор в Эстонии — он есть у каждого
Спасательный департамент приводит случай, когда в гостиной в многоквартирном доме загорелись мебель, игрушки и провод холодильника. Как выяснилось, ребенок вставил вилку неиспользуемого холодильника в розетку. ”К сожалению, провод повредился под мебелью, и из-за этого неисправного провода произошло возгорание”, — сказала медиасоветник Спасательного департамента Сандра Нахкур. Пожар также произошел в квартире, где загорелся дефектный кабель подключенного к электросети холодильника, и в торговом зале магазина, где воспламенился конденсатор холодильника.
Чтобы уменьшить опасность, холодильник следует регулярно чистить, а использовать его надо при температуре от +10 до +43 °C. Для подключения к электросети нельзя использовать двойники-тройники и удлинители, причем соединение должно находиться в месте с хорошим доступом.
”Удлинители предназначены скорее для временного использования, а не для того, чтобы чайник, бойлер или другие приборы были постоянно подключены к сети”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
У различных электроприборов должно быть хорошее заземление, также следует использовать необходимые предохранители, которые защитят технику от токов утечки, перегрузки, грозы и искр. ”По мере использования электросистемы стареют, поэтому надо проверять их состояние и помнить о том, что ни одна вещь не служит вечно”, — сказала эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус. Если при включении или выключении электроприбора появляются видимые искры, это говорит о том, что соединительные контакты отслужили свое и прибор следует отремонтировать или заменить. Мыттус отметила, что если у кого-то еще остались электроприборы советских времен, то сейчас самое время их заменить, пока не поздно. Если используется электрическая установка, то в определенные периоды проводится ее плановый аудит — частота зависит от вида и возраста установки.
Для того чтобы чувствовать себя дома в большей безопасности, кое-что можно сделать и самому. Обязательно стоит установить дома умный датчик, который не только издает сигнал тревоги, но и отправляет кому-то оповещение. Совсем недавно умный дымовой датчик Nublu спас от пожара дом, в котором загорелся тостер, а также передал из офисного здания сигнал тревоги — отреагировавший на него патрульный экипаж G4S увидел на месте происшествия, что задымился принтер.
”Это были инциденты со счастливым концом, но электричество — самая частая причина пожаров в жилых помещениях, поэтому очень важно иметь дома умный датчик, передающий сигнал тревоги в центр управления G4S. В противном случае в результате неполадки с электричеством ваш дом может сгореть”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Спасательный департамент разработал стратегию до 2025 года, согласно которой к этому времени число пожаров в жилых зданиях должно быть ниже 700 и число погибших в пожарах — ниже 12. В 2015 году эти числа составили, соответственно, 790 и 50. Три года назад на миллион жителей у нас приходилось 32,4 смерти от огня, в то время как в других Северных странах — в среднем 7,1. Это означает, что в Эстонии число смертей при пожарах более чем в 4,5 раза выше среднего.