ФОТО | Интерьер как произведение искусства: дом в эстонской деревне, где для мебели из магазина места нет

Красота деревни Пахтпяя

Деревня Пахтпяя находится недалеко от дороги Ряпина — Вярска на юго-востоке Эстонии. Десять лет назад здесь проживало всего 84 человека, трое из них принадлежали к семье Алвела. “Сначала я не была в восторге от этой фермы — все было так заброшено и разрушено”, — признается Маарика (53 года), которая сейчас работает помощницей воспитателя в детском саду. Ее муж Андрес (47 лет) до сих пор увлекается резьбой по дереву и с детства не занимался никакой другой работой и не учился.

“Мне сразу понравилось это место — близко к асфальтированной дороге и другим необходимым для жизни вещам. Из всех строений, которые стояли на хуторе, оставить можно было только дом, все остальное пришлось снести. К настоящему времени мы с семьей отреставрировали все хозяйственные постройки”, — скромничает Андрес. Потому что просто “реставрацией” работу, которую провела семья Алвела, не назовешь — хутор стал настоящим произведением искусства. Все шесть зданий покрашены в столь характерный для шведских домиков красный цвет, который оттеняют белоснежные балки, прикрепленные к наружным стенам построек. И все это придумал сам Андрес.