В России отменят требования безопасности зданий при строительстве: как изменится качество новостроек?
Эксперты рассказали РБК, как отмена обязательных строительных нормативов повлияет на качество строительства жилой недвижимости в России.
В России все требования в строительстве будут переведены в разряд добровольных в течение ближайшего месяца. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Речь идет об отмене постановления правительства России от 28.05.2021 № 815 “Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений…”.
Эксперты разъяснили, какие преимущества и риски есть в связи с отменой строительных нормативов.
Все документы в области строительного нормирования теперь будут добровольными, что позволит сократить количество разрабатываемых специальных технических условий, рассказали в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ). “Но возрастет ответственность специалистов по организации подготовки проектной документации, специалистов по организации строительства и органов экспертизы. Также потребуется проведение методической работы по обеспечению соответствия проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности”, — считают в НОСТРОЙ.
Постепенный отказ от применения норм, сводов правил, СНиПов всегда вызывал тревогу консерваторов в том, что без жесткого контроля за соблюдением норм застройщики начнут немедленно нарушать все, что можно и нельзя, однако пробная инициатива по отмене части из них показала, что опасения напрасны, подчеркнул председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов.
“Никто из застройщиков не стал нарушать технологии строительства. Сдать откровенный брак сейчас невозможно: процесс строительства весьма прозрачен. А вот сокращение времени, затрачиваемого на “бумажную” работу, которое последует за отменой обязательных норм, отрасль заметит точно. В первую очередь это важно для покупателей жилья, которые получат свои квартиры без бюрократических задержек”, — резюмировал Гарипов.
Однако вице-президент Союза московских архитекторов, вице-президент Международной академии архитектуры, отделение в Москве “Евразия”, профессор МАРХИ Михаил Хазанов придерживается менее оптимистичного прогноза.
“Даже если сейчас все требования отменили, то потом введут новые, которые появятся спонтанно в самых диких формах. На мой взгляд, в строительной сфере сейчас творится беспредел. И необходимо отдать архитекторам все, что им принадлежит даже по праву названия — именно они должны принимать участие в разработке нормативов, чтобы создавать комфортную среду для жизни людей”, — отметил архитектор.
“Сейчас, пока никаких нормативов нет, застройщики смогут сами принимать решение, какой будет квартира. Например, сделают гостиные меньше 3 кв. м. К сожалению, у нас конфликт интересов, который приводит к дискомфорту жизни граждан, например строительству домов “окно в окно” и так далее. Чтобы подобного не было, необходимо отдать инициативу по разработке нормативов Союзу архитекторов, который думает об общественном благе. Слишком заинтересованных людей подпускать к регламентам нельзя, так как они все нормы развернут в свою пользу и в минус всем остальным людям. На время отмены нормативов особому риску подвергнуться вопросы безопасности”, — считает эксперт.