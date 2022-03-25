Как оформить клумбу на участке: инструкция и советы дизайнеров
Строительство клумбы с нуля может показаться сложной задачей, но на самом деле это вполне посильно. При правильном планировании время и силы, потраченные на проектирование и подготовку, окупятся многократно с началом цветения, пишет РБК.
Клумбы одинаково хорошо смотрятся как на просторных, так и на компактных территориях, их можно располагать вдоль дорожек на участке, рядом с домом или в любой выделенной зоне. С чего начать обустройство клумбы и о каких нюансах стоит знать — в инструкции и советах экспертов.
Правила создания клумбы
Яркая и привлекательная клумба всегда начинается с планирования. На этом этапе важно определить все нюансы будущего цветника, включая форму, расположение и вид растений. Вот что следует продумать до начала работ:
- Форма и место. Клумба должна гармонировать с фасадом дома и ландшафтом участка. Важно, чтобы она не мешала проходу или проезду по участку и чтобы до нее спокойно дотягивался садовый шланг. При выборе места также нужно учитывать затененность и состояние почвы — она не должна быть заболоченной или слишком сухой. “Расположение цветников на участке диктуется размещением функциональных зон. Клумба должна хорошо просматриваться из окон дома или из мест, отведенных для отдыха в саду. Приближая клумбу вплотную к ним, мы можем насладиться ароматами, цветом и ощущениями”, — советует ландшафтный дизайнер Ольга Попович.
- Цветовая схема. Цвет — ключевой элемент дизайна клумбы. Без должного внимания сад может превратиться в смесь конфликтующих оттенков и не самых удачных комбинаций. В основу цветовой схемы клумбы можно положить принцип монохромности, когда используются близкие оттенки, или, наоборот, сыграть на контрастах. Если вы не уверены, какие тона выбрать, используйте цветовой круг в качестве шпаргалки. Цвета, которые находятся рядом друг с другом или напротив, сочетаются лучше всего.
- Архитектура. Высаживание цветов стройными рядами на определенном расстоянии друг от друга — возможное, но не лучшее решение. В клумбах эффектнее смотрятся плотно посаженные группы различных видов. Лучше всего использовать нечетное количество: по три-пять и более штук. Еще один залог успеха — многослойность. Более высокие растения высаживают на задний план, низкие и те, у которых декоративная и фактурная листва — на передний.
- Подбор растений. Выгоднее всего смотрятся цветники, в которых скомбинированы многолетние, сезонные растения, декоративные травы и т. д. Прежде чем покупать семена или саженцы, стоит провести небольшое исследование: какие растения лучше всего подходят к типу почвы на участке и климату. Начинающим садоводам имеет смысл присмотреться к клумбам соседей. “Растения подбирают, чтобы была непрерывность цветения, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Например: луковичные для ранней весны и злаковые травы для поздней осени”, — говорит Ольга Попович.
- Анализ трендов. Сейчас в моде пейзажные, непроизвольные формы в сдержанных цветовых сочетаниях, говорит ландшафтный архитектор Антон Митяков. По его словам, лучше избегать огромных цветников из одного вида растений и только из однолетников. Также сегодня в моде экологичный подход, добавляет Ольга Попович. Правильно подобранные растения, которые требуют меньше полива, ухода и удобрений, сберегут природные ресурсы и время садовода.
Виды растений для клумбы
Подбор растений зависит от теневыносливости, вида почвы и отношения к поливу. При оформлении клумбы не обязательно ограничиваться только цветами и травами — хорошо будут смотреться лиственные и хвойные кустарники. За основу цветочной композиции, как правило, берут многолетние или однолетние культуры, а также комбинацию из них.
Клумба с многолетниками
Такая клумба будет радовать цветением не один год и при желании ее можно выполнить в любой форме. Низкорослые многолетники хорошо высаживать вдоль садовых дорожек, по периметру зданий и оград. Ими же можно украсить различные архитектурные и декоративные элементы на участке, например фонтан или небольшой прудик. “Для костяка композиции используют структурные, крупные многолетники, которые не разваливаются и не заваливаются от ветра и дождя, мало подвержены болезням и вредителям, декоративны от весны до поздней осени”, — говорит Ольга Попович.
По совету эксперта для этого хорошо подойдут:
- злаковые травы;
- ирисы;
- посконник;
- очиток видный;
- лилейники.
Клумба с однолетниками
Хороший вариант для тех садоводов, кто пробует свои силы впервые. К тому же однолетники позволяют экспериментировать с формой и дизайном цветника, меняя его каждый год. При выборе таких цветов особенно важно учитывать их вегетационный период. Среди однолетников есть те, которые цветут все лето, или только ранней весной, или с середины лета и до первых заморозков.
Вот некоторые популярные однолетники:
- петуния;
- бархатцы;
- бегония;
- карликовые георгины.
Комбинация растений и трав
Многолетники и однолетники, посаженные вместе, могут обеспечить непрерывное цветение в течение всего сезона. На одной и той же клумбе можно удачно комбинировать цветы и травы, включая съедобные. Главное, чтобы растения имели одинаковые требования к выращиванию. С этой точки зрения, цветочные комбинации хорошо разбавлять базиликом, тимьяном или артишоками. “Неприхотливых видов и сортов растений на самом деле очень много. Это тюльпаны, нарциссы, ирисы, лилии, пионы, шалфей, лилейники, лаванда узколистная, котовник, ясколка, флокс шиловидный, астра кустарниковая и различные злаковые растения, которые сейчас в тренде”, — отмечает ландшафтный архитектор Антон Митяков.
Как красиво оформить клумбу
Клумбы могу быть самыми разными — островными, вертикальными, в виде альпийских горок или бордюров и т. д. Форма и размеры цветника задаются общим ландшафтным стилем, личными предпочтениями владельцев и особенностями ухода. Вот несколько идей и советов от экспертов.
Клумба-бордюр
Такие цветники обычно располагаются на фоне дома, забора или вдоль садовой дорожки. Клумба-бордюр чаще всего просматривается с одной стороны и композиционно состоит из растений разной высоты: на заднем плане высаживаются высокие, а передняя часть выстилается низкорослыми образцами (менее 25 см в высоту). Один из видов бордюрных клумб — миксбордер, для него характерна изогнутая и волнообразная форма, например повторяющая изгибы дорожки. “В этом случае контур цветника задается живыми растениями. Особенно эффектно смотрится цветник, обрамленный низкорослыми кустарниками — спиреей японской или барбарисом Тунберга”, — советует Антон Митяков.
Островная клумба
Это цветник, у которого нет фона. Он может быть квадратным, круглым, прямоугольным или любой другой формы. В отличие от бордюров, островные клумбы просматриваются со всех сторон. При их планировке учитывается принцип многослойности: более высокие растения находятся в центре острова, их окружают цветы меньшего размера, самые невысокие высаживаются по внешнему краю. В островных цветниках хорошо комбинировать многолетние и однолетние культуры.
Клумба-арабеска
Выполняется в произвольной форме — представляя собой узор или определенный рисунок из растений. Для таких клумб характерны симметрия и повторение цветовых схем. Дополнительно растительный орнамент такой клумбы хорошо подчеркнет отсыпка из гравия, песка, гранитной или мраморной крошки.
Чаще всего в цветниках-арабесках используют ковровые виды цветов. Вот некоторые из них:
- петуния;
- бегония;
- лобелия;
- цинерария;
- камнеломка.
- Приподнятая клумба
Приподнятая клумба выигрышно смотрится на ровных участках, говорит ландшафтный дизайнер Антон Митяков. Этот вариант хорош, поскольку:
никакие сорняки или наземные вредители не будут беспокоить растения;
такой цветник можно разбивать даже в сложных грунтах за счет отсыпки плодородного слоя.
Приподнятую клумбу можно декорировать разными способами. “К примеру, декоративный заборчик из пней или ивовых прутьев очень интересно смотрится рядом с бревенчатым домом”, — говорит эксперт.
Клумба-рабатка
Внешне напоминает бордюрную клумбу или миксбордер с тем отличием, что имеет строгую прямоугольную форму. Рабатка бывает односторонней и двусторонней. В первом случае к клумбе можно подойти только с одной стороны, во втором — с разных сторон.
В односторонних рабатках соблюдают принцип ярусности: высокие растения на заднем плане и низкие спереди. В многосторонних чаще придерживаются симметричного рисунка с выдержанной цветовой схемой.
Для таких цветников хорошо подходят:
- розы;
- гортензии;
- ирисы;
- хосты;
- маргаритки.
Вертикальная клумба
Если на участке мало свободного места или нужно скрыть неприглядную стену или участок забора, это можно сделать при помощи вертикального озеленения. В качестве контейнера для посадки подходят практически любые подручные материалы — от кашпо до обрезков пластиковых водопроводных труб. Для посадки лучше выбирать растения с поверхностной или не слишком мощной корневой системой.
Отвесную стену можно украсить высаженными в специальных кашпо либо самодельных емкостях цветами, суккулентами или клубникой. Для декорирования хорошо подойдут вьющиеся, цепляющиеся и ниспадающие растения.
Еще один вид вертикальных клумб — башни. Как правило, это готовые магазинные конструкции, но сделать такой каркас можно и самому — например, из куска сетки-рабицы.
Засаживать вертикальные клумбы можно плющом, бегониями, лобелиями, душистым горошком или клубникой.