Как оформить клумбу на участке: инструкция и советы дизайнеров

Яркая и привлекательная клумба всегда начинается с планирования. На этом этапе важно определить все нюансы будущего цветника, включая форму, расположение и вид растений. Вот что следует продумать до начала работ:

Клумбы одинаково хорошо смотрятся как на просторных, так и на компактных территориях, их можно располагать вдоль дорожек на участке, рядом с домом или в любой выделенной зоне. С чего начать обустройство клумбы и о каких нюансах стоит знать — в инструкции и советах экспертов.

Виды растений для клумбы

Подбор растений зависит от теневыносливости, вида почвы и отношения к поливу. При оформлении клумбы не обязательно ограничиваться только цветами и травами — хорошо будут смотреться лиственные и хвойные кустарники. За основу цветочной композиции, как правило, берут многолетние или однолетние культуры, а также комбинацию из них.

Клумба с многолетниками

Такая клумба будет радовать цветением не один год и при желании ее можно выполнить в любой форме. Низкорослые многолетники хорошо высаживать вдоль садовых дорожек, по периметру зданий и оград. Ими же можно украсить различные архитектурные и декоративные элементы на участке, например фонтан или небольшой прудик. “Для костяка композиции используют структурные, крупные многолетники, которые не разваливаются и не заваливаются от ветра и дождя, мало подвержены болезням и вредителям, декоративны от весны до поздней осени”, — говорит Ольга Попович.

По совету эксперта для этого хорошо подойдут:

злаковые травы;

ирисы;

посконник;

очиток видный;

лилейники.

Клумба с однолетниками

Хороший вариант для тех садоводов, кто пробует свои силы впервые. К тому же однолетники позволяют экспериментировать с формой и дизайном цветника, меняя его каждый год. При выборе таких цветов особенно важно учитывать их вегетационный период. Среди однолетников есть те, которые цветут все лето, или только ранней весной, или с середины лета и до первых заморозков.

Вот некоторые популярные однолетники:

петуния;

бархатцы;

бегония;

карликовые георгины.

Комбинация растений и трав