“Просыпайся как в сказке!” Украинцам приходит на почту объявление о продаже дома под Киевом, где идут военные действия

Фотографию дома обнародовал телеведущий Макс Назаров в своем Telegram-канале. "На почту пришла спам-рассылка от какого-то агенства недвижимости. Циничные коммерсы и мать родную продадут под видом феи-крестной", – написал Назаров.

Объявление о продаже дома общей площадью 160 кв. м опубликовано 22 марта перед обедом, цена жилья – 120 тыс. долларов. Больше всего удивляет подпись к нему: "Просыпайся как в сказке! Дуплекс 160 кв. м с индивидуальным отоплением".

Как сообщил журналистам проекта "Радио Свобода" "Донбасс Реалии" руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, Буча и Гостомель полностью находятся под контролем российских войск. При этом никаких действий украинские войска предпринимать там не могут.

Житель города рассказал, что хлеба нет, печь его проблематично, но есть масса деликатесов, экзотических фруктов. Он также отметил, что российские военные ходили по городу, бросали в люки взрывчатку и взрывали все коммуникации.

"Они целенаправленно все уничтожают, мы лично собственными глазами видели, как они стреляли по водонапорной башне. Они просто уничтожили инфраструктуру, не выключили, а уничтожили. И еще неизвестно, когда люди начнут сюда возвращаться, мародерство процветает махровым цветом", — сказал житель Бучи.