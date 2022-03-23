ОПРОС | Что для жителей Эстонии важнее всего при переезде в сельскую местность

Согласно опросу, который был проведён в начале года, 62% респондентов считают важным наличие стабильного интернет-соединения, а 61% — наличие систем отопления и канализации. Хорошие дороги важны для 60% респондентов, а наличие магазинов рядом с домом — для 53%.

“Наши данные показывают, что всё больше людей заинтересованы в покупке недвижимости за городом, что можно объяснить стремлением быть ближе к природе, жить в более экологичной среде и иметь более просторный дом. С другой стороны, как мы видим из опроса, другие условия, такие как стабильный интернет и хорошая инфраструктура, также важны при принятии решения в пользу переезда”, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

По словам Ребане, ценность стабильного домашнего интернет-соединения обусловлена тем, что люди всё чаще хотят иметь возможность работать удалённо. “Учитывая интерес к сельской недвижимости, нынешний дефицит недвижимости и растущие цены на недвижимость в Таллинне, Luminor в конце прошлого года расширил возможности кредитования для покупки сельского дома”, — сказал Ребане.

Основными препятствиями для переезда в сельскую местность жители Эстонии считают удалённость от работы (34%), низкий доход или трудности с поиском работы (31%), отсутствие или чрезмерную зависимость от общественного транспорта (25%) и плохой доступ к медицинскому обслуживанию в районе (21%).