ОПРОС | Что для жителей Эстонии важнее всего при переезде в сельскую местность
Стабильное интернет-соединение — очень важный фактор для жителей Эстонии. Согласно опросу, проведённому по заказу банка Luminor, интернет даже немного опережает, например, канализацию и отопительные системы.
Согласно опросу, который был проведён в начале года, 62% респондентов считают важным наличие стабильного интернет-соединения, а 61% — наличие систем отопления и канализации. Хорошие дороги важны для 60% респондентов, а наличие магазинов рядом с домом — для 53%.
“Наши данные показывают, что всё больше людей заинтересованы в покупке недвижимости за городом, что можно объяснить стремлением быть ближе к природе, жить в более экологичной среде и иметь более просторный дом. С другой стороны, как мы видим из опроса, другие условия, такие как стабильный интернет и хорошая инфраструктура, также важны при принятии решения в пользу переезда”, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.
По словам Ребане, ценность стабильного домашнего интернет-соединения обусловлена тем, что люди всё чаще хотят иметь возможность работать удалённо. “Учитывая интерес к сельской недвижимости, нынешний дефицит недвижимости и растущие цены на недвижимость в Таллинне, Luminor в конце прошлого года расширил возможности кредитования для покупки сельского дома”, — сказал Ребане.
Основными препятствиями для переезда в сельскую местность жители Эстонии считают удалённость от работы (34%), низкий доход или трудности с поиском работы (31%), отсутствие или чрезмерную зависимость от общественного транспорта (25%) и плохой доступ к медицинскому обслуживанию в районе (21%).
Опрос, проведённый помимо Эстонии, также в Латвии и Литве показал, что 62% городских жителей в странах Балтии нуждаются во всех необходимых удобствах, чтобы принять решение о переезде за пределы крупных городов. Эта потребность была особенно сильна среди возрастной группы 18–27 лет, которые также склонны ценить стабильный доступ в интернет и близость к магазинам и бытовым услугам как факторы для проживания в сельской местности. В то же время покупка жилья в родном городе является наиболее важным фактором для жителей Литвы (18%); в Латвии и Эстонии только каждый десятый житель крупного города считает этот фактор важным.
В то же время, каждый четвёртый житель Латвии назвал отсутствие доступа к местной медицинской помощи важным препятствием для переезда в сельскую местность. Так считает каждый пятый респондент в Эстонии и 16% в Литве. Аналогичным образом, плохой доступ к общественному транспорту или зависимость от его расписания является препятствием для жителей стран Балтии, предпочитающих жить за пределами крупных городов: этот ответ отметил каждый пятый житель Латвии и Литвы и каждый четвёртый житель Эстонии.
Опрос более 700 человек в возрасте 18–74 лет, проживающих в крупных городах стран Балтии, был проведён в январе 2022 года в сотрудничестве с латвийским представительством Norstat.