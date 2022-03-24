Годовой рост индекса цен на жилье был самым большим за последние годы
По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, годовой индекс, рассчитываемый как средний показатель за четыре квартала, последний раз был выше нынешнего в 2007 году, когда его рост составил 20,8%. “В прошлом году цены на квартиры выросли на 14,8% и цены на дома — на 15,9%”, — добавила Сяйнаст.
Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.
В четвертом квартале прошлого года индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же кварталом 2020 года на 20,4%. Цены на дома выросли на 21,7% и цены на квартиры — на 19,8%. По сравнению с третьим кварталом индекс цен на жилье повысился на 6,6%. Цены на дома выросли на 11,4% и цены на квартиры — на 4,3%.
Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в 2021 году повысился по сравнению со средним показателем 2020 года на 11%. В четвертом квартале изменение индекса по сравнению с тем же кварталом 2020 года составило 15,8%.
Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.