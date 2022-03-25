Делаем правильно. Как лучше всего очистить поверхность стеклокерамической плиты?

Всем нам случалось пролить пятна от соуса или не поймать сбежавшее на плиту молоко. Часть из этих пятен благополучно засыхает на поверхности, подгорает и начинает неприятно пахнуть. И вытереть их быстро помогает далеко не всегда, а более жесткие губки и мочалки царапают поверхность варочной панели. Да, есть много доступных химических чистящих средств, но очистить поверхность стеклокерамической плиты можно и тем, что уже есть на вашей кухне.

Ежедневная уборка

Один из способов избежать пятен, которые трудно очистить, — это быстро протирать поверхность плиты после каждого использования. Это простой шаг, который нужно делать каждый день. Но в следующий раз, когда решит протереть плиту, воспользуйтесь этим советом!

Вот что вам понадобится:

распылитель;

белый уксус;

влажная салфетка из микрофибры (эти салфетки не поцарапают варочную панель);

сухая салфетка из микрофибры.

Инструкция:

Дайте поверхности плиты полностью остыть. На многих варочных панелях есть индикатор, указывающий на то, что поверхность еще горячая.

Наполните пульверизатор белым уксусом.

Сбрызните поверхность плиты.

Протрите поверхность варочной панели влажной тряпкой из микрофибры.

Вытрите сухой тряпочкой из микрофибры.

Как убрать пригоревшую еду с плиты?

Хотя описанный выше метод очистки предназначен для ежедневного ухода, некоторые кухонные загрязнения требуют бОльших усилий, ведь брызги еды быстро пригорают на горячей поверхности. К счастью, уборка не слишком сложна и не требует никаких уникальных ингредиентов.

Вот что вам понадобится:

распылитель;

белый уксус;

сода;

старое банное полотенце, смоченное горячей водой;

влажная салфетка из микрофибры;

сухая салфетка из микрофибры;

бритвенное лезвие.

Инструкция (начало такое же, как и в случае ежедневной уборки)

Дайте поверхности варочной панели полностью остыть.

Наполните пульверизатор белым уксусом.

Тщательно распылите уксус на плиту.

Поверх укуса насыпьте соды.

Смочите старое банное полотенце горячей водой и положите на плиту. Дайте ему полежать примерно 10-15 минут.

Снимите полотенце и потрите плиту влажной тканью из микрофибры. Сода действует как природный абразив, но она достаточно нежна, чтобы не поцарапать поверхность варочной панели.

Когда поверхность очистится от соды, используйте лезвие бритвы, чтобы аккуратно соскоблить излишки с панели.

Снова сбрызните варочную панель уксусом и протрите влажной тряпкой из микрофибры.

В заключение: протрите все сухой тряпкой из микрофибры и поверхность снова будет как новая!