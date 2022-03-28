Ищете качественную деревянную мебель? Pesapuu Sisustuskeskus может многое вам предложить!

Один из главных трендов дизайна интерьера 2022 года - близость к природе и натуральность. Домашний офис стал новой нормой, поэтому люди хотят привнести в свой дом частичку природы. Добавление обстановки из цельного дерева в любую комнату - это простой способ добиться весенней свежести и сделать атмосферу помещения более теплой. Самый большой выбор качественной мебели из цельного дерева найдете в Pesapuu Sisustuskeskus в Таллинне и Тарту или в интернет-магазине по адресу www.pesapuu.ee .

Широкий ассортимент продукции Pesapuu - действительно не просто слова. В салонах Pesapuu вы найдете дубовые и сосновые шкафы, комоды, столы, диваны, скамьи и зеркала для любой комнаты - от спальни до ванной . Подберете там также красивую, с удобным матрасом кровать из дерева, все необходимое для обустройства кухни и прекрасные игрушки из дерева для детской комнаты. В дополнение к тому, что вы можете обставить мебелью из ассортимента Pesapuu всю квартиру и даже дом, вы найдете у них еще и широкий выбор мебели для сада и террасы .

Кроме того что мебель из цельного дерева хорошо выглядит, это еще и экологичный выбор. Качественная деревянная мебель служит долго, а это значит, что ее не нужно так часто менять из-за износа или поломки. Также стоит помнить, что в отличии, например, от мебели из опилочных плит деревянную мебель в доме легко чистить и при необходимости освежать. Большая часть мебели Pesapuu покрыта лаком, и это означает, что ее достаточно лишь протирать влажной тряпкой. Но если вы чувствуете, что комод или каркас кровати выглядят немного уставшими, нужно просто пройтись по ним наждачной бумагой, нанести средство для отделки - и мебель снова выглядит так же, как в тот день, когда вы принесли ее домой. Так вам не придется сразу бежать в магазин за новой мебелью и тем самым вы сможете оказать большую услугу планете.