Cвязанный с жилищными кредитами Euribor приближается к нулю

В марте больше всего, на 0,22 процентных пункта, вырос 12-месячный Euribor: на данный момент процентная ставка составляет -0,127%, в то время как в начале года она достигала -0,5%.

Тенденцию к росту имеет и связанный с жилищными кредитами 6-месячный Euribor: за последние три месяца 6-месячный Euribor вырос почти на 0,15 процентных пункта, а в марте — на 0,1 процентных пункта. С одной стороны, уровень Euribor значительно вырос, с другой — в начале пандемии коронавируса, два года назад, Euribor поднялся на 0,35 процентных пункта почти за полтора месяца, а затем быстро впал в еще более глубокий минус.