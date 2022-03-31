"Двушка в Ласнамяэ обойдется уже на 50 евро дороже": спрос на арендное жилье в Таллинне очень высок

“По моим ощущениям, все-таки есть нехватка квартир в сегменте от 400 до 500 евро, который чаще всего рассматривают беженцы. Изначально они запрашивали квартиры от 350 до 400 евро. Во вторник, когда я готовилась к интервью, я посмотрела предложения, и, думаю, стоимость выросла примерно на 10%. Например, аренда двухкомнатной квартиры в Ласнамяэ обойдется сейчас где-то в 450 евро в месяц, а не 400 евро, как раньше”, — сказала в интервью передаче “Кофе+” Юлия Ферман.

Она подчеркнула, что Таллинн привлекателен не только для беженцев, но и для жителей других городов Эстонии.

“Люди приезжают в Таллинн работать и учиться, поэтому и спрос на жилье выше. Беженцам, которые обращались за советом, я предлагала рассмотреть также варианты в окрестностях Таллинна. Например, Палдиски, Кейла и Маарду. В этих городах хорошее сообщение с городом. Полчаса на электричке — это недолго”, — подчеркнула Ферман, отметив, что и стоимость аренды в этих городах ниже.

При этом некоторые жители Эстонии не готовы сдавать квартиры беженцам, поскольку опасаются возможных трудностей, однако находятся и те, кто сдает жилье по цене заметно меньше рыночной: “Насколько я знаю, в случае долгов для беженцев нет никакого другого статуса по сравнению с местными жителями. А что касается аренды, закон наш не совершенен и больше на стороне арендатора, нежели владельца. При этом судебная практика показывает, что такие случаи, когда суд не дает выселить арендатора, действительно, есть. Но до этого не нужно доводить. Если у людей нет возможности оплачивать жилье, они могут обратиться в социальный отдел. Им назначат прожиточное пособие, которое частично покрывают аренду и коммунальные расходы”.