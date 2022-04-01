Рост цен замедляется. Подходящее ли сейчас время для продажи недвижимости?

По мнению Танеля Ребане, в настоящее время ожидается дальнейшее замедление длительного периода роста цен на недвижимость. “В настоящее время то, продаётся недвижимость или нет, зависит, прежде всего, от покупателя, его потребностей и возможностей. Поэтому, если нашёлся подходящий покупатель, недвижимость может быть выставлена на продажу в любое время”, — пояснил Ребане, добавив, что продажа приличной недвижимости обычно происходит очень быстро.

По словам Ребане, важно помнить, что процесс продажи недвижимости всегда занимает определённое время, продолжительность которого зависит, прежде всего, от конкретного объекта и ситуации на рынке недвижимости. “В среднем на продажу квартиры может уйти до трёх месяцев, а на продажу индивидуального дома — до шести месяцев”, — сказал он.

Если нет необходимости спешить с продажей недвижимости, Ребане рекомендует начать с немного более высокой цены, поскольку никогда не знаешь, какие возможности есть у потенциального покупателя. “Если продажа не состоится сразу, вы можете постепенно снижать цену и тогда найдёте подходящего покупателя”, — добавил он.

Однако существует ряд причин, по которым некоторые объекты недвижимости остаются невостребованными дольше. “Часто, принимая во внимание все аспекты, оказывается, что цена слишком высока, будь то из-за расположения, планировки, состояния или какого-то другого фактора”, — перечислил причины Ребане, добавив, что, безусловно, оказывает небольшое влияние на активность рынка и такой, например, фактор, как доступность нотариусов. “Однако это не означает, что в какой-то конкретный период покупать или продавать недвижимость хуже”, — добавил он.

По словам Ребане, на рынок недвижимости больше не оказывает особого влияния время года. “Сделки происходят и во время летних отпусков, поэтому количество сделок не зависит напрямую от времени года”, — сказал он, добавив, что если есть план по продаже недвижимости, то его можно начинать немедленно, и к лету недвижимость обязательно будет продана.