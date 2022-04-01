На фоне войны в Украине эстонцы стали значительно активнее на рынке недвижимости в Испании

По словам Яануса Лаугуса, каждый день в агентство поступает минимум пара-тройка подобных запросов. “Большинство обратившихся к нам — состоятельные люди, которые сами жили в советское время и теперь, желая избежать повторения опыта, подыскивают безопасное место для своих семей. Если в последние несколько лет коронавирус и вызванные им ограничения повысили интерес к дачам в Эстонии, то сейчас люди ищут безопасный порт в дальней части Европы”, — сказал Лаугус.

“Благодаря своему климату, культуре и удобному транспортному сообщению, для эстонцев южное побережье Испании является максимально привлекательным местом жительства за границей. В настоящее время лишь в регионе Марбелья проживает 300 семей из Эстонии, и это число растет”, — сказал Лаугус, добавив, что сам начал заниматься испанской недвижимостью в 2014 году. Тогда это решение отчасти было связано с аннексией Крыма.

“На южном побережье Испании цены на квартиры со всеми удобствами начинаются от 150 тысяч, а виллы с собственными участками и бассейнами — от 600–700 тысяч евро”. Интересы эстоноземельцев весьма разнообразны. Лаугус рекомендует для начала выбрать регион и арендовать в нем какое-то жилье на длительное время, чтобы лучше узнать ситуацию на месте, а уж потом принимать более серьезные решения. “К примеру, регион Коста-дель-Соль известен своим интернациональным сообществом. Роскошные дома здесь сосредоточены в окрестностях модного портового поселка Пуэрто-Банус. В последние годы здесь значительно выросла доля скандинавов. Рост цен на недвижимость в Коста-дель-Соль не был таким резким, как в Эстонии, так что многие жители нашей страны стоят перед выбором: не стоит ли отказаться от квартиры или виллы в Пярну, чтобы взамен купить летний домик в Испании”, — сказал глава Uus Маа.