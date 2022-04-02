Собираетесь снять жилье? Вот ответы на самые популярные вопросы от арендаторов

Контроль благонадежности Rendin основан на проверке платежного поведения. Если кандидат проходит проверку благонадежности, это означает, что на момент проверки он обладает необходимой платежеспособностью для аренды квартиры и не имеет долгов перед другими компаниями. Арендодатели также проверяют, например, наличие судимости и ищут информацию о потенциальном арендаторе в интернете и социальных сетях.

Важно следить за надлежащей документацией арендной деятельности. Это может напрягать, но все, что связано с арендой, должно быть зафиксировано в воспроизводимой (письменной) форме: и сам договор аренды, и акт передачи имущества, и платежи.

Срочный договор аренды прекращается только по соглашению сторон или в день окончания действия договора. Альтернативой является более гибкий бессрочный договор аренды, расторгнуть который любая из сторон может с уведомлением за три месяца.

Прежде чем подписать договор аренды, следует с ним внимательно ознакомиться. В договоре могут быть пункты, игнорирование которых может иметь значительные финансовые последствия для арендатора. Именно по этой причине необходимо определить, о каком типе договора аренды идет речь — бессрочном или срочном.

Rendin представляет собой дигитальную платформу по аренде жилья, основной целью которой является предложить максимально безопасный договор аренды, включающий гарантию арендных платежей и защиту имущества для арендодателя и аренду без залога для арендатора.

Что делать, если в арендованном жилье возникнет проблема? Например, сломается стиральная машинка или дверной замок.

Совет номер один: общение! Если что-то случилось, необходимо в срочном порядке уведомить об этом арендодателя. Общение лучше вести в такой форме, чтобы остался и письменный след (имейл, смс и т.д.) на случай, если в будущем понадобится подтверждение. После этого остается ждать, когда проблема будет решена.

Если предложенное арендодателем решение не устраивает либо оно вообще не было предложено, то в случае договоров аренды, заключенных на платформе Rendin, несомненным плюсом для арендатора является возможность запросить независимое мнение их специалистов. В обычной ситуации при расхождении во мнениях необходимо обращаться в комиссию по жилищным спорам или в суд. Обращение в официальные инстанции — явление крайне редкое. Исходя из опыта Rendin, большинство арендодателей — очень разумные люди, и большая часть проблем может быть решена путем компромисса.

В любом случае стоит помнить, что игнорирование проблем или намеренное их сокрытие — не выход. Это может закончиться болезненно, так как ущерб, как правило, доказуем и впоследствии может быть востребован через комиссию по жилищным спорам или суд (и судебного исполнителя). Поэтому честность и ответственность в самом начале очень важны.

Предположим, что в арендованном жилье разрешено содержание домашних животных, но кошка испортила какую-то мебель. Что делать и как себя вести в подобной ситуации?

Арендатор в равной мере несет ответственность и за свои действия, и за животное. Здесь также действует принцип разумного общения. Следует как можно скорее уведомить арендодателя о проблеме и выяснить, что делать дальше и как можно компенсировать ущерб. Если не удастся достигнуть компромисса, будет открыт страховой случай и делом займется Rendin.