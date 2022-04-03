Читательница: как узнать, что построят возле дома?

"Жильцы против, хотя еще никому ничего не объявили. Где можно узнать, правда ли это?"

От редакции:

Организация деятельности в сфере планировки на территории города или волости находится в ведении местного самоуправления. Оно обеспечивает наличие необходимых планировок для использования земли и строительства, а также следит за соблюдением условий утвержденных планировок.

Местное самоуправление информирует общественность о запланированных общих планировках и детальных планировках посредством газеты не реже одного раза в год. Для начала строительной планировки следует в письменной форме известить владельцев соседних участков и владельцев земли, для которой создается планировка, в течение двух недель после ее инициирования.

Жильцы могут представить свои предложения или протесты во время создания планировки. Если они поступили, через шесть недель после завершения публичной экспозиции созывается общественный совет для обсуждения протестов. На предложения и протесты местное самоуправление или уездный старейшина должны ответить в течение четырех недель.