ФОТО | "Сделано большое дело". Смотрите, как выглядит эстонское бетонное строение 2021 года!
Эстонское бетонное строение 2021 года — Круизный терминал Таллиннского порта. Главный приз конкурса, архитектура — Salto AB OÜ (Маарья Каск, Ральф Лыоке, Рагнар Пыллукиви, Марья Вилтроп, Маргус Тамм) и Stuudio Tallinn OÜ (Виллем Томисте).
Заказчик: Tallinna Sadam AS
Конструктор: Sweco Projekt AS
Генеральный подрядчик строительства: YIT Eesti AS
Бетонные работы: Azelta Projekt OÜ, Savekate OÜ, Ideia OÜ
Бетон: Framm AS, Betoonimeister AS, Rudus AS
Бетонные изделия: Narva-Bark AS, VMT Betoon AS, Muuga Betoonelement AS, Mammut Element OÜ
Опалубка: Ramirent Baltic AS.
Комментарий жюри: “За проектирование выдающегося мультифункционального здания, в котором великолепно видны разносторонние возможности использования бетона, открывающее в новом качестве прибрежное городское пространство Таллинна”.
Председатель жюри Ааду Кана: “АО Tallinna Sadam сделало большое дело, открыв в привлекательном виде как для горожан, так и наших гостей прибрежную территорию Таллинна, которая была закрыта для городских жителей сто лет”.
Специальный приз: Тоннели и виадук улиц Рийа-Ваксали, Тарту.
Архитектура: PART OÜ (Силле Пихлак, Сийм Туксам).
Комментарий жюри: “За выдающуюся бетонную архитектуру в процессе создания плавного и привлекательного дизайна инфраструктуры и пространственного ориентира”.
Председатель жюри Ааду Кана: “Пластичность бетона используется для достижения сильной и эффектной архитектурной формы”.
Специальный приз: Основная школа Табасалу, Харьюмаа.
Архитектура: Пелле-Стен Вийбург (Doomino Arhitektid OÜ).
Комментарий жюри: “За создание функционально целостного школьного здания с эффектными элементами внешних стен и продуманными деталями”.
Специальный приз: Музыкальная студия Mary Kay в Мёлндал, Швеция.
Бетонные элементы: E-Betoonelement OÜ.
Комментарий жюри: “За последовательный инновационный подход в реализации дизайна бетонных элементов”.
Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил Stricto Project OÜ — как генеральный проектировщик конструкций Тоннелей и виадука улиц Рийа-Ваксали.
Специальный приз строительных новостей Äripäev получил Nordecon AS — генеральный подрядчик строительства Школы Киндлусе.
Организованный в нынешнем году в двадцать второй раз конкурс “Эстонское бетонное строение года” проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал — дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.
На нынешний конкурс поступило 16 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2021 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.
В жюри конкурса “Эстонское бетонное строение 2021 года” входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии — Тийт Труммал, Союза бетона Эстонии — Йоханнес Пелло, Союза строительных предприятий Эстонии — Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии — Индрек Лаул, Эстонского союза предприятий строительных консультаций — Йоханн-Аксель Тарбе, Эстонского союза производителей строительных материалов — Энно Ребане, Ааду Кана — Kunda Nordic Tsement AS, председатель жюри, а также представители журналистов, освещающих строительные темы — Теэли Реммельг, главный редактор строительных изданий Äripäev, Лийви Тамм, главный редактор журнала “EhitusEST”, а также финский архитектор Маритта Койвисто, главный редактор журнала “Betoni”.