Ремонт и стройка
03.04.2022, 10:15

ФОТО | "Сделано большое дело". Смотрите, как выглядит эстонское бетонное строение 2021 года!

 
Фото: Союз бетона Эстонии
На Дне бетона 30 марта были названы победители конкурса “Эстонское бетонное строение 2021 года”.

Эстонское бетонное строение 2021 года — Круизный терминал Таллиннского порта. Главный приз конкурса, архитектура — Salto AB OÜ (Маарья Каск, Ральф Лыоке, Рагнар Пыллукиви, Марья Вилтроп, Маргус Тамм) и Stuudio Tallinn OÜ (Виллем Томисте).






Заказчик: Tallinna Sadam AS

Конструктор: Sweco Projekt AS

Генеральный подрядчик строительства: YIT Eesti AS

Бетонные работы: Azelta Projekt OÜ, Savekate OÜ, Ideia OÜ

Бетон: Framm AS, Betoonimeister AS, Rudus AS

Бетонные изделия: Narva-Bark AS, VMT Betoon AS, Muuga Betoonelement AS, Mammut Element OÜ

Опалубка: Ramirent Baltic AS.

Комментарий жюри: “За проектирование выдающегося мультифункционального здания, в котором великолепно видны разносторонние возможности использования бетона, открывающее в новом качестве прибрежное городское пространство Таллинна”.

Председатель жюри Ааду Кана: “АО Tallinna Sadam сделало большое дело, открыв в привлекательном виде как для горожан, так и наших гостей прибрежную территорию Таллинна, которая была закрыта для городских жителей сто лет”.

Специальный приз: Тоннели и виадук улиц Рийа-Ваксали, Тарту.

Архитектура: PART OÜ (Силле Пихлак, Сийм Туксам).

Комментарий жюри: “За выдающуюся бетонную архитектуру в процессе создания плавного и привлекательного дизайна инфраструктуры и пространственного ориентира”.

Председатель жюри Ааду Кана: “Пластичность бетона используется для достижения сильной и эффектной архитектурной формы”.

Специальный приз: Основная школа Табасалу, Харьюмаа.

Архитектура: Пелле-Стен Вийбург (Doomino Arhitektid OÜ).

Комментарий жюри: “За создание функционально целостного школьного здания с эффектными элементами внешних стен и продуманными деталями”.

Специальный приз: Музыкальная студия Mary Kay в Мёлндал, Швеция.

Бетонные элементы: E-Betoonelement OÜ.

Комментарий жюри: “За последовательный инновационный подход в реализации дизайна бетонных элементов”.

Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил Stricto Project OÜ — как генеральный проектировщик конструкций Тоннелей и виадука улиц Рийа-Ваксали.

Специальный приз строительных новостей Äripäev получил Nordecon AS — генеральный подрядчик строительства Школы Киндлусе.

Организованный в нынешнем году в двадцать второй раз конкурс “Эстонское бетонное строение года” проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал — дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

На нынешний конкурс поступило 16 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2021 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.

В жюри конкурса “Эстонское бетонное строение 2021 года” входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии — Тийт Труммал, Союза бетона Эстонии — Йоханнес Пелло, Союза строительных предприятий Эстонии — Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии — Индрек Лаул, Эстонского союза предприятий строительных консультаций — Йоханн-Аксель Тарбе, Эстонского союза производителей строительных материалов — Энно Ребане, Ааду Кана — Kunda Nordic Tsement AS, председатель жюри, а также представители журналистов, освещающих строительные темы — Теэли Реммельг, главный редактор строительных изданий Äripäev, Лийви Тамм, главный редактор журнала “EhitusEST”, а также финский архитектор Маритта Койвисто, главный редактор журнала “Betoni”.

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