13 способов очистить весь дом только яблочным уксусом

На кухне



Раствор яблочного уксуса и воды в пропорции 1:1 — отличное чистящее средство для всей кухни, которое может удалять даже бактерии. Используйте его для чистки столешниц, микроволновой печи, плиты и т.д. А поскольку уксус разбавлен, вам не нужно беспокоиться о том, что кислота разъест поверхности или приглушит их блеск.

Добавление четверти стакана яблочного уксуса в цикл мойки в посудомоечной машине поможет удалить пятна с кофейных чашек и фужеров.

А если залить в посудомоечную машину немного большее количество яблочного уксуса во время короткого цикла мойки, то он поможет ее очистить и дезодорировать.

В ванной



Яблочный уксус поможет вам побороть плесень в ванне. В зависимости от серьезности проблемы, вы можете обработать ванну чистым яблочным уксусом или разбавить его небольшим количеством воды. Для приятного запаха добавьте несколько капель эфирного масла лимона.

Если у вас в ванне засоренный сток, то сначала насыпьте туда около ½ стакана пищевой соды, затем влейте стакан уксуса и стакан горячей воды. Примерно через 15 минут (вы, наверное, помните, как реагируют пищевая сода и уксус) ополосните все это кипятком.

В гостиной



Если вы вечером жгли свечи и воск вытек на стол, то как только он высохнет, вы можете соскрести его с помощью шпателя или кредитной карты. А с помощью тряпочки, смоченной разбавленным яблочным уксусом, можно удалить остатки воска.

Раствор яблочного уксуса можно использовать и для удаления пятен с окон и стен, даже окрашенных.

Чтобы отчистить пятно с ковра, смешайте несколько столовых ложек соли с уксусом и втирайте в пятно, а затем пропылесосьте.

Вы также можете добавить яблочный уксус в воду в пароварке, и он поможет удалить с нее пятна.

Стиральная машина



Чтобы очистить стиральную машину, добавьте два стакана яблочного уксуса в отсек для моющего средства и запустите цикл стирки, не загружая машину вещами.

Чтобы ваше белье стало более чистым, избавилось от запахов и микробов, вы также можете добавлять в машину стакан яблочного уксуса при каждой стирке.