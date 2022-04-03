13 способов очистить весь дом только яблочным уксусом
Яблочный уксус считают настоящим чудотворцем — им можно и лечить простуду, и успокаивать кожу головы. Но он также поможет сделать ваш дом намного чище, пишет Delfi Dom Sad со ссылкой на журнал Apartment Therapy и предлагает ознакомиться с 13 способами уборки всего дома с помощью яблочного уксуса.
На кухне
Раствор яблочного уксуса и воды в пропорции 1:1 — отличное чистящее средство для всей кухни, которое может удалять даже бактерии. Используйте его для чистки столешниц, микроволновой печи, плиты и т.д. А поскольку уксус разбавлен, вам не нужно беспокоиться о том, что кислота разъест поверхности или приглушит их блеск.
Добавление четверти стакана яблочного уксуса в цикл мойки в посудомоечной машине поможет удалить пятна с кофейных чашек и фужеров.
А если залить в посудомоечную машину немного большее количество яблочного уксуса во время короткого цикла мойки, то он поможет ее очистить и дезодорировать.
В ванной
Яблочный уксус поможет вам побороть плесень в ванне. В зависимости от серьезности проблемы, вы можете обработать ванну чистым яблочным уксусом или разбавить его небольшим количеством воды. Для приятного запаха добавьте несколько капель эфирного масла лимона.
Если у вас в ванне засоренный сток, то сначала насыпьте туда около ½ стакана пищевой соды, затем влейте стакан уксуса и стакан горячей воды. Примерно через 15 минут (вы, наверное, помните, как реагируют пищевая сода и уксус) ополосните все это кипятком.
В гостиной
Если вы вечером жгли свечи и воск вытек на стол, то как только он высохнет, вы можете соскрести его с помощью шпателя или кредитной карты. А с помощью тряпочки, смоченной разбавленным яблочным уксусом, можно удалить остатки воска.
Раствор яблочного уксуса можно использовать и для удаления пятен с окон и стен, даже окрашенных.
Чтобы отчистить пятно с ковра, смешайте несколько столовых ложек соли с уксусом и втирайте в пятно, а затем пропылесосьте.
Вы также можете добавить яблочный уксус в воду в пароварке, и он поможет удалить с нее пятна.
Стиральная машина
Чтобы очистить стиральную машину, добавьте два стакана яблочного уксуса в отсек для моющего средства и запустите цикл стирки, не загружая машину вещами.
Чтобы ваше белье стало более чистым, избавилось от запахов и микробов, вы также можете добавлять в машину стакан яблочного уксуса при каждой стирке.
В саду
Яблочный уксус в саду выполняет двойную функцию. Поливая им те участки, на которых много сорняков, вы можете избавиться от нежелательных растений на своей клумбе или газоне.
А раствор из 300 миллилитров уксуса с 10 литрами воды станет отличным удобрением для растений, предпочитающих кислую почву. Полейте почву вокруг корней, не попадая раствором на сами растения.
При том, что это натуральное средство решает множество бытовых проблем, помните, что уксус может испортить природный камень, например, мраморную столешницу, и повредить металлические детали.