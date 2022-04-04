Народные рецепты: как вывести застарелые пятна с одежды

Оказывается, на настроение и энергетику может влиять чистота одежды, которую мы носим. Если на ваших любимых вещах есть застарелые пятна, описанные ниже советы помогут с ними справиться.

Как вывести пятна с цветной ткани



Чтобы удалить пятна с цветной ткани, не испортив цвет одежды, использовать следует хозяйственное мыло. Оно подойдёт даже для обработки самых деликатных тканей — например, шёлка или кашемира.

Для начала вам следует намочить загрязненную область, пятна водой. После этого эксперты советуют хорошенько натереть место мылом. В таком состоянии нужно оставить вещь как минимум на тридцать минут. После этого уже можно будет ее постирать. Такой метод подходит для нежирных пятен от вина, крови, фруктов.

Для жирных пятен используется немного иной метод борьбы. Нужно промокнуть ткань салфеткой, после чего положить с обеих сторон пятна (внутренней и наружной) промокательную бумагу и пройтись по этому месту утюгом. Когда вы заметите, что только на бумаге образовались следы жира, просто смените ее. Делайте это до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет.

Как вывести пятна с белой ткани



На белой ткани часто появляются жирные пятна. Если требуется удалить его то в этом вам поможет жидкость для снятия лака, содержащая ацетон. Вам понадобится чайная ложка жидкости и немного талька. Насыпьте порошка в жидкость и размешайте до получения консистенции кашицы. После этого помажьте данной кашицей пятно и подождите 10-15 минут. После этого можно смело стирать вашу вещь.

Если на белой одежде образовалось нежирное пятно от еды, напитков или чего-то иного, нужно как можно быстрее его вывести. Для этого нужно осторожно, не втирая, смочить пятно водой, а потом засыпать солью. Через несколько минут соль окрасится в цвет пятна. Это будет сигналом к тому, что нужно переходить к следующему этапу — прополоскать вещь в холодной воде и постирайте в машинке.

Часто люди универсальным народным методом удаления пятен с белого белья при помощи соды. Нанесите немного соды на пятно, а потом аккуратно потрите влажной тряпкой и постирайте.