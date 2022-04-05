Эксперты говорят, что сейчас не стоит откладывать покупку жилья. Почему?

Хотя многие люди, вероятно, задаются вопросом, подходящее ли сейчас время для покупки жилья, руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, говорит, что для покупки жилья подходит любой момент. “В то время, когда предстоит всеобщий рост цен, недвижимость также дешевле не становится. Поэтому, если вы уже задумались о покупке жилья, стоит довести дело до конца. В настоящее время цены на строительство и сырьё растут, поэтому покупка жилья дешевле не станет”, — объясняет Ребане.

Несмотря на то, что неспокойное время и проблемы с поставками задержали завершение некоторых проектов, эксперты утверждают, что в настоящее время нет признаков каких-либо серьёзных негативных изменений в секторе недвижимости и строительства. По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, в ближайшее время предложение новостроек может несколько сократиться, но нет никаких признаков общего снижения объёмов строительства. “Поэтому я считаю, что в ближайшее время в строительном секторе Эстонии не будет нехватки работы”, — сказал Уускюла.

Он добавил, что некоторые строительные контракты, скорее всего, будут перенесены из-за проблем с поставками и, возможно, некоторые разработки будут приостановлены, но в целом резкого падения не будет. “Если стальных конструкций больше не будет, то будут использоваться деревянные конструкции или же основное внимание будет уделяться реконструкции и повышению энергоэффективности”, — указал Уускюла на пути преодоления потенциального дефицита предложения. Уускюла отметил, что новая недвижимость может расти в цене быстрее, чем старая, поскольку в настоящее время планируется несколько меньше новых проектов.