Плохая новость для плательщиков жилищных кредитов: Euribor может стать положительным совсем скоро

“Вначале мы довольно долго видели, что Euribor был ниже нуля, и в момент финансового кризиса он превысил 5%. Сейчас я не верю, что такое повторится. Рынок пытается это регулировать, да и самые оптимистичные прогнозы говорят, что он может подняться до уровня 1,3 или 1,4%”, — прокомментировал экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор, однако прогнозы специалистов разнятся: дело в том, что сложно спрогнозировать, что станет с экономикой в еврозоне к концу лета, а от этого напрямую зависит решение Центробанка — в банке Luminor, например, считают, что даже при хороших раскладах Euribor поднимется на пару процентов.

“Euribor, действительно, был тогда выше 5,5%. Если он быстро поднимется до такого уровня, это будет ужасно, но в ближайшее время мы ожидаем, что финансовая политика придет в норму. В таком случае Euribor мог бы подняться до 2-3%, это было бы ожидаемо”, — заявил главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.

Многие банки уже начинают подстраховываться, чтобы не повторился сценарий 2008 года, когда люди не могли выплачивать кредиты за недвижимость, и одна из мер, как финансовые учреждения могут этого избежать — это одобрять кредиты тем людям, которые потенциально смогли бы потянуть и 6% ставку, однако в случае роста Euribor даже на 1% месячный платеж уже существенно изменится.

“Если мы возьмем для примера среднюю суммы кредита в 120 000 евро, то сегодняшний месячный платеж составляет где-то 440 евро, если Euribor вырастет до 1%, то месячный платеж увеличится уже до 500 евро. Но мы в банке уже сейчас, высчитывая возможности клиента, учитываем, чтобы он мог потянуть нагрузку в 6%. Такой клиент смог бы платить и более 700 евро в месяц”, — сказала глава кредитного отдела банка LHV Кэтлин Ватсель.