ФОТО | Семейная пара построила дачу своими руками за 600 евро и за три недели

Хотя погода еще пасмурная и ненастная, по крайней мере на календаре до лета уже не далеко. Если вы мечтали о крохотной даче или — почему бы и нет — о садовом домике для гостей, то для этого вовсе не нужно иметь бездонный кошелек. Почерпните вдохновение из одной стильной хижины, которую молодые люди построили всего за три недели, пишет Moodnekodu.