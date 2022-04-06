Ремонт и стройка
06.04.2022, 08:00

ФОТО | Семейная пара построила дачу своими руками за 600 евро и за три недели

 
Fotod: allaponomareva.com

Хотя погода еще пасмурная и ненастная, по крайней мере на календаре до лета уже не далеко. Если вы мечтали о крохотной даче или — почему бы и нет — о садовом домике для гостей, то для этого вовсе не нужно иметь бездонный кошелек. Почерпните вдохновение из одной стильной хижины, которую молодые люди построили всего за три недели, пишет Moodnekodu.

История о хитром доме началась с того, как фотограф Алла Пономарева и ее супруг Гарретт планировали построить в своих расположенных в Монтане владениях крошечный гостевой дом. Если сначала рассчитали, что стоимость дома составит примерно тысячу евро, то в ходе работы выяснилось, что можно и дешевле. По инициативе Аллы во многом исходили из вторичного использования и пустили в ход старые оконные рамы, чурбаны и другие подручные материалы.

Крошечный домик был построен примерно за три недели. Одну сторону дома с А-образным фасадом построили так, чтобы ее можно было открывать на террасу.

Крошечная дача красива как изнутри, так и снаружи. Места в светлой и милой хижине хватает для двоих.

Фото: allaponomareva.com

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