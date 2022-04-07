ФОТО | Дешево, просто, долговечно, экологично: как был построен один из первых соломенных домов в Латвии

“Я родился в Риге, учился в Рижской средней школе № 49, но жизнь привела меня в Цесис. Когда мы познакомились с женой, то начали жить с ее родителями в их квартире, но вскоре поняли, что хотим больше свободы. У жены был принадлежавший когда-то ее бабушке дом под Цесисом, и мы стали жить там, пока у нас не появилась возможность продать тот дом и купить что-то еще”, — начинает свою историю Александр.

Так как жизнь за городом в доме была привычной и обоим всегда нравилась, то не было сомнений, что новый дом также будет за городом. Тем более, что жена Александра — Лиене — по образованию ландшафтный дизайнер и сад ей нужен для самовыражения. Правда о соломенном доме они вначале совершенно точно не думали.

“Нашей задачей было самостоятельно построить небольшой дом с небольшим бюджетом. У нас был и есть друг архитектор, который, зная наши условия, дал мне посмотреть найденное в Интернете видео. Это была история об американце, который построил относительно небольшой дом из тюков соломы и установил на его крыше солнечные панели. Простое здание, которое хорошо вписывается в латвийский пейзаж. Нам это понравилось, и мы начали воплощать эту идею в жизнь. Я много изучал и читал литературу по теплоемкости, теплоизоляции, методологии строительства. У нас было ощущение, что это хороший вариант”, — вспоминает Александр.

Однако в тот момент, когда они приняли решение построить дом из соломы, стало ясно, что им придется все делать самим, потому что не было мастера, которому можно было бы доверить что-либо подобное.