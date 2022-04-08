Лесные гости: как вырастить лесной орех в саду?

Выращивают в садах обычно два вида лещины — лещину обыкновенную, у которой круглые орешки и короткие открытые шапочки-обертки; и лещину крупную (ломбардский орех), у которой вытянутые плоды и длинные обертки. Причем последнему нужно помогать освобождаться из оберток.

Для того, чтобы лещина хорошо цвета и потом плодоносила, в саду ей нужно обеспечить солнечное место, поскольку в тени завязывается меньше плодов и они меньше по размеру.

Лещина может вырасти до семи метров в высоту и до 4-5 в ширину. Если кусты не стричь, то с течением времени они станут очень густыми и внутрь перестанет проникать свет. Это поведет за собой уменьшение количество плодов. Поэтому раз в два-три года кусты надо прореживать: оставляйте у куста несколько мощных молодых побегов, а слабые ветви срезайте.

Если лещину не обрезать вообще, то со временем ей потребуется кардинальная стрижка. В таком случае все ветви у куста укорачивают до полуметровой длины. Растение спокойно перенесет такую “стрижку”, но вот урожая вам придется ждать как минимум пару лет.

Закармливать лещину удобрениями — не самое правильное занятие. Молодые кусты в таком случае сильно пойдут в рост, и урожая вам придется ждать довольно долго.

Лещина — перекрестноопыляемое растение, а поэтому на участке вам нужно будет посадить как минимум два кустика разных сортов, которые цветут в одно время. И помните, что в апреле вас ждет светло-желтая пыльца — это может вызвать аллергию у некоторых людей.

С момента опыления и до появления орешков проходит полгода, а показателем их созревания служит светло-коричневый цвет оболочки. Созревать плоды незрелыми не стоит — они быстро ссохнутся и станут твердыми. Поэтому собирайте орехи когда они созреют. После чего выложите их на поддон и дайте просохнуть. В прохладном и сухом месте в неочищенном виде они могут храниться до года.