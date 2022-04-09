Уполномоченный по равным возможностям: дискриминация при аренде жилого помещения запрещена и наказуема

Отвержение людей по этим признакам является дискриминацией. Дискриминация запрещена и наказуема и может привести к денежному требованию возмещения ущерба, причиненного дискриминацией.

“В случае, когда жилое помещение предлагается в аренду на портале, в публичной группе в социальных сетях или при помощи маклера, речь идет о предоставлении публичной услуги, в случае которой запрещено различать людей по признаку наличия детей, статуса беженца или любому другому признаку, который не зависит от человека. Денежное требование или наказание на основании статьи 152 Пенитенциарного кодекса может также угрожать маклеру, который является посредником такого правонарушения для желающего арендовать”, — пояснила уполномоченный по равным возможностям Лийза Пакоста.

“Также у членов семьи арендатора есть всегда право объединиться с семьей, не говоря уже о том, что аргумент, что ребенок может мешать другим арендаторам, является настоящей дискриминацией”, — добавила Пакоста.

Кроме того, поясним, что если в аренду сдается комната или комнаты жилого помещения, в котором также проживает арендодатель и/или член его семьи, то в таком случае у арендодателя есть более широкие права выбирать арендаторов так, чтобы гарантировать приватность всех людей, проживающих в одном жилом помещении. Например, дискриминацией не является ситуация, если бабушка сдает в аренду комнату в своей двухкомнатной квартире только одной женщине, владеющей языком, который бабушка понимает, чтобы совместное проживание для бабушки как арендодателя было безопасным и уважающим потребность бабушки в приватности.

Что касается домашних животных, то заметим, что не запрещается исключать домашних животных при аренде жилого помещения. Это замечание не является призывом исключать домашних животных, только лишь пояснением для часто задаваемого вопроса.