Пожилую женщину арендодатель выгоняет из дома: кто и как ей может помочь
Жительница столичного района Мустамяэ Мария Михайловна (имя изменено) на протяжении некоторого времени жила в съемной “гостинке” в одном из бывших общежитий, пока в ее дом не пришла беда, пишет “МК-Эстония”.
“Моя пенсия — 500 евро, — говорит женщина, — при этом на лекарства у меня уходит 220–250 евро в месяц. За съемную квартиру я должна платить вместе с коммуналкой 300 евро в месяц. И в январе этого года, когда пришел огромный счет, я заплатить не смогла…” Она утверждает, что обращалась в соцотдел, но там ей помочь не смогли. В соцотделе же заверяют, что сделали все, что было возможно.
Пожилая женщина убеждена: она столкнулась с безразличием чиновников соцотдела управы Мустамяэ.
“У меня просто огромные расходы на лекарства! — говорит он. — С возрастом пришло и множество болезней. От одной препарат не помогал, врач решил сменить лекарство, а новое — такое дорогое!”
Мария Михайловна отмечает, что обращалась за помощью в соцотдел еще в ноябре прошлого года. И там ей поначалу помогли.
То помогают, то нет
“Мне чиновница рассказала, что пособие на лекарство составляет 250 евро в год, — отмечает пожилая дама. — Так как я обратилась в ноябре, и год уже подходил к концу, то они мне смогли за два месяца выплатить эти 250 евро. Я как-то справилась с возросшими расходами. Но в январе я получила просто огромный счет за коммунальные платежи! Я пошла снова в соцотдел, но там уже от меня просто отмахнулись — денег нет”.
Мария Михайловна говорит, что встала перед выбором: купить столь необходимые ей лекарства или заплатить за квартиру?
“В итоге мы договорились с хозяином, что я заплачу часть, а остальное тогда потом, — рассказывает она. — Затем наступил февраль. Счет был еще больше! Я снова попросила разрешения заплатить только часть, потому что нужно было купить лекарства”.
И женщина снова пошла в соцотдел.
Там ей сказали, что могут заплатить только часть пособия за лекарства, потому что сумма в 250 евро — это на весь год.
“И они будут ее распределять по месяцам, получается чуть больше 20 евро в месяц, — рассказывает пожилая женщина. — И больше 250 евро в год они дать не могут. А у меня столько в месяц на лекарства уходит! Но, спасибо им большое, дали мне продуктовую помощь. Там разные продукты — крупы, консервы, овощи и фрукты. Если нормально питаться, то их хватает примерно на 3–4 дня. Но я стараюсь растягивать это на неделю…”
Наступил март. И, по словам Марии Михайловны, терпение хозяина квартиры уже закончилось: “Он мне сказал, чтобы я освобождала жилье, так как не могу вовремя и в полном объеме платить”.
Женщина снова пошла в соцотдел, попросила о помощи. Но там ей, по ее словам, предложили только койку в приюте для женщин.
“Никакие вещи при этом брать нельзя, — говорит она. — Мебель и все остальное надо отдать или продать, сказали они, или оставить хозяину. В комнате будет по 6–7 человек. Я попросила отдельную комнату, но они сказали, что таких у них нет. А у меня астма, мне нужно, чтобы окно было постоянно открыто, иначе я начинаю задыхаться…”
Мария Михайловна тогда обратилась в редакцию нашей газеты, чтобы мы выяснили: на что она имеет право в данной ситуации? И почему ей соцотдел не помогает?
“Я стала искать другое жилье, но там нужно платить маклеру, договор и залог, — рассказывает она. — У меня денег нет. Я просила в соцотделе это пособие в 600 евро, но там сказали, что его могут выплатить, только если они сами найдут мне жилье. А на это уйдет 1,5–2 месяца. Хозяин же мне сказал, что нужно съезжать уже послезавтра!”
“Мы помогаем всем, чем можем”
“МК-Эстония” обратилась в соцотдел управы Мустамяэ, чтобы выяснить: правда ли, что пожилой женщине отказали в пособии в размере 600 евро на переезд и в любой другой помощи?
“По поводу жилья она обратилась к нам только в феврале этого года, — говорят чиновники. — Мы действительно предложили ей место в комнате, но там не 6–7 человек, как она утверждает, а трое. Она была бы четвертой. Она захотела отдельное жилье, но в социальных домах по всему Таллинну отдельных комнат — считанные единицы, и их предоставляют только тем, кто по разным причинам не может находиться с другими людьми в одном помещении”.
Чиновники утверждают, что они также поставили Марию Михайловну в очередь на муниципальное жилье.
“Но с ним ситуация такова, что ждать, возможно, придется несколько лет, — констатируют в управе Мустамяэ. — Что же касается пособия на переезд в размере 600 евро, то мы ей не говорили, что выплатим его, только если сами найдем квартиру. Специалист, который общался с ней, разъяснил, что его выплачивают, если новое жилье уже найдено и договор подписан. К тому же она сейчас снимает недорогое жилье, а ситуация на рынке недвижимости сейчас такова, что квартиры, в основном, дорогие. Она и сейчас не справляется материально, а если снимет еще более дорогую недвижимость, то ситуация еще больше усугубится. И мы ей посоветовали для начала снова поговорить с хозяином, чтобы уговорить его не расторгать договор”.
По словам чиновников, пожилая женщина также получает пособие на лекарства. И оно действительно составляет 250 евро в год.
“Но сейчас мы ей посоветовали написать заявление на еще одно пособие, чтобы помочь в сложившейся ситуации, и она написала его, — отмечают в управе Мустамяэ. — Она также получает продуктовую помощь, продукты привозят к ней на дом каждую неделю. Также она получала пакет помощи от Евросоюза”.
Говоря о причинах сложившейся ситуации, чиновники отмечают, что у женщины, как она утверждает, есть, помимо долга за квартиру, еще какие-то долги.
“Она утверждала, что работодатель с нее требует какие-то деньги, и хотела, чтобы мы помогли ей эти долги оплатить, — говорят в управе. — Мы в принципе были согласны оказать ей и этот вид помощи, но попросили предоставить документы, доказывающие наличие долга. Но с этим почему-то у нее возникли проблемы. Мы также говорили с ее дочерью, которая отметила, что у мамы и в прошлый раз были какие-то истории с долгами по квартплате и прочему. Так что нельзя сказать, что у управы нет денег и мы поэтому отказываемся ей помогать. Мы сделали все, что могли. И если бы она предоставила доказательства своих слов, то помогли бы еще больше. Но она ходит по разным отделам — жильем занимаются в одной комнате, пособиями в другой, другими видами помощи в третьей — и рассказывает совершенно разные истории. К счастью, все обращения фиксируются, и потом можно сравнить, что она говорит одним чиновникам, а что — другим”.
В целом же чиновники рекомендуют: если возникли сложности, если доход не позволяет вам справляться с оплатой счетов или покупкой лекарств — не затягивайте! Обращайтесь сразу в соцотдел, не ждите, пока долги накопятся и превратятся в снежный ком. На различные случаи жизни предусмотрены разные пособия, и в соцотделе по месту жительства вам попробуют помочь и подсказать, на что вы имеете право.