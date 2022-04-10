Пожилую женщину арендодатель выгоняет из дома: кто и как ей может помочь

“И они будут ее распределять по месяцам, получается чуть больше 20 евро в месяц, — рассказывает пожилая женщина. — И больше 250 евро в год они дать не могут. А у меня столько в месяц на лекарства уходит! Но, спасибо им большое, дали мне продуктовую помощь. Там разные продукты — крупы, консервы, овощи и фрукты. Если нормально питаться, то их хватает примерно на 3–4 дня. Но я стараюсь растягивать это на неделю…”

Там ей сказали, что могут заплатить только часть пособия за лекарства, потому что сумма в 250 евро — это на весь год.

“В итоге мы договорились с хозяином, что я заплачу часть, а остальное тогда потом, — рассказывает она. — Затем наступил февраль. Счет был еще больше! Я снова попросила разрешения заплатить только часть, потому что нужно было купить лекарства”.

“Мне чиновница рассказала, что пособие на лекарство составляет 250 евро в год, — отмечает пожилая дама. — Так как я обратилась в ноябре, и год уже подходил к концу, то они мне смогли за два месяца выплатить эти 250 евро. Я как-то справилась с возросшими расходами. Но в январе я получила просто огромный счет за коммунальные платежи! Я пошла снова в соцотдел, но там уже от меня просто отмахнулись — денег нет”.

Мария Михайловна отмечает, что обращалась за помощью в соцотдел еще в ноябре прошлого года. И там ей поначалу помогли.

“У меня просто огромные расходы на лекарства! — говорит он. — С возрастом пришло и множество болезней. От одной препарат не помогал, врач решил сменить лекарство, а новое — такое дорогое!”

“Моя пенсия — 500 евро, — говорит женщина, — при этом на лекарства у меня уходит 220–250 евро в месяц. За съемную квартиру я должна платить вместе с коммуналкой 300 евро в месяц. И в январе этого года, когда пришел огромный счет, я заплатить не смогла…” Она утверждает, что обращалась в соцотдел, но там ей помочь не смогли. В соцотделе же заверяют, что сделали все, что было возможно.

Наступил март. И, по словам Марии Михайловны, терпение хозяина квартиры уже закончилось: “Он мне сказал, чтобы я освобождала жилье, так как не могу вовремя и в полном объеме платить”.

Женщина снова пошла в соцотдел, попросила о помощи. Но там ей, по ее словам, предложили только койку в приюте для женщин.

“Никакие вещи при этом брать нельзя, — говорит она. — Мебель и все остальное надо отдать или продать, сказали они, или оставить хозяину. В комнате будет по 6–7 человек. Я попросила отдельную комнату, но они сказали, что таких у них нет. А у меня астма, мне нужно, чтобы окно было постоянно открыто, иначе я начинаю задыхаться…”

Мария Михайловна тогда обратилась в редакцию нашей газеты, чтобы мы выяснили: на что она имеет право в данной ситуации? И почему ей соцотдел не помогает?

“Я стала искать другое жилье, но там нужно платить маклеру, договор и залог, — рассказывает она. — У меня денег нет. Я просила в соцотделе это пособие в 600 евро, но там сказали, что его могут выплатить, только если они сами найдут мне жилье. А на это уйдет 1,5–2 месяца. Хозяин же мне сказал, что нужно съезжать уже послезавтра!”

“Мы помогаем всем, чем можем”



“МК-Эстония” обратилась в соцотдел управы Мустамяэ, чтобы выяснить: правда ли, что пожилой женщине отказали в пособии в размере 600 евро на переезд и в любой другой помощи?

“По поводу жилья она обратилась к нам только в феврале этого года, — говорят чиновники. — Мы действительно предложили ей место в комнате, но там не 6–7 человек, как она утверждает, а трое. Она была бы четвертой. Она захотела отдельное жилье, но в социальных домах по всему Таллинну отдельных комнат — считанные единицы, и их предоставляют только тем, кто по разным причинам не может находиться с другими людьми в одном помещении”.

Чиновники утверждают, что они также поставили Марию Михайловну в очередь на муниципальное жилье.