IKEA начала активный поиск работников для нового магазина в Таллинне

“Первый полноценный магазин IKEA рядом с Таллинном откроется уже этой осенью. Мы открываем активный поиск работников в разные отделы, от продаж, до логистики и обслуживании клиентов”, — делится Инга Керес, глава Отдела Люди и Культура в IKEA Эстония. По её словам, работа в IKEA — это больше, чем просто работа, здесь царит равенство, сплочённость и возможность личного развития.

“IKEA стремится сделать повседневную жизнь лучше для многих людей, начинаем мы с наших работников. Внутренняя культура компании развивалась на протяжении более 75 лет истории бренда, что позволяет с уверенностью предлагать работу, где каждый работник будет нашей ценностью. Равенство в компании относится, как к финансовым, так и не финансовым преимуществам, и одинаковы вне зависимости от занимаемой должности. Например, ежегодный бонус по достижению поставленных результатов компании получают все, от логистики и офиса, до работников ресторана и уборщиков”, –говорит Керес.

Поиск работников исходя из ценностей



Пока магазин IKEA проходит последние стадии строительства, у компании есть отельный офис с вдохновляющем стилем IKEA, где происходит встреча кандидатов. Временный офис находится в Таллинне в торговом центре T1. Стометровое пространство обставлено мебелью IKEA, и поможет окунуться в шведский дизайн. В офисе есть переговорные, отдельные кабинеты, места отдыха и учебные помещения для новых сотрудников.

“Выбор кандидатов в IKEA отличается от того, к чему у нас привыкли, ведь обычно смотрят на навыки, опыт, но мы смотрим на кандидата, как на человека и на его ценности — ответственность, забота о природе, единение, желание обустраивать дом”, — поясняет Керес. По её словам, первое интервью в IKEA, как диалог о самом человеке, и о том, что им движет.

Мероприятия в Таллинне



Помимо прочего, IKEA будет путешествовать по Таллинну с инсталляцией — более 200 стульев будут активно рекламировать возможность работы в IKEA.