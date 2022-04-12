Годовая ставка Euribor впервые за последние шесть лет поднялась выше нуля

Годовая ставка Euribor составила 0,005%, сообщило издание Helsingin Sanomat.

Euribor за три и шесть месяцев по-прежнему находится в зоне минуса (- 0,4 и -0,334% соответственно). В Эстонии большая часть кредитов связана со ставкой Euribor за шесть месяцев.

12-месячный Euribor тесно связан с базовыми процентными ставками Европейского центрального рынка. Аналитики прогнозируют, что центральный банк повысит в этом году процентные ставки в связи с ускорением уровня инфляции в еврозоне.

С повышением процентных ставок увеличатся и платежи по жилищным кредитам.