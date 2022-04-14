ФОТО | В Нью-Йорке построили самый тонкий небоскреб в мире

82-этажный небоскреб высотой 435 метров расположен по адресу 111 West 57th Street. Имея в основании фундамент площадью 32 на 61 метр, здание еще сужается к плоскому краю на вершине. Соотношение высоты к ширине делает небоскреб самым тонким в мире — его ширина в 24 раза меньше высоты. Башня, по словам авторов проекта, построена из самого прочного в мире бетона.

Башня включила в себя памятник культурного наследия Стейнвей-холл — концертный зал, спроектированный в 1925 году и построенный на месте фортепьянного салона, где в 1891 году давал концерты П. И. Чайковский.

Кроме того в здании находятся 25-метровый бассейн, отдельная столовая и двухэтажный фитнес-центр с террасой. Цена самой дешевой квартиры стартует от $7,75 млн. Всего в здании 60 апартаментов.

О строительстве башни было объявлено еще в 2013 году, и в следующем году объект, спроектированный компанией SHoP Architects, был заложен. Однако в 2017 году процесс застопорился по финансовым причинам. В 2022 этот уникальный объект построен.