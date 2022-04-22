22.04.2022, 08:01
ФОТО | Верба, яйца и немного креатива! Подборка красивых вариантов украшения вашего дома к Пасхе
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Не знаете, как стильно и красиво украсить дом и праздничный стол к наступающей Пасхе? Вот подборка идей, из которых вы можете подчерпнуть вдохновение — или же просто скопировать полностью!
При этом не всегда нужно особо заморачиваться: веточки вербы или другого дерева с лаконичными украшениями уже выглядят чертовски стильно.
Кроме того, не обязательно тратить на украшение много денег, ведь можно использовать природные материалы: перья, мох, ветки. Главное, знать где их найти.
Пастельные цвета — беспроигрышный вариант на Пасху. Но так как в душе уже весна, то не стоит гнушаться и ярких цветов, которые сразу же оживят атмосферу за столом.
Смотрите больше идей в галерее!