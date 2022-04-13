Городское пространство Ласнамяэ улучшится благодаря проекту “Дворы в порядок”

“Благодаря субсидии программы “Дворы в порядок” десятки квартирных товариществ в Ласнамяэ внесли свой вклад в развитие городского пространства. Гибкие условия позволяют товариществу решить, для осуществления чего оно будет ходатайствовать о получении субсидии, и благодаря этому реализовать проекты, отвечающие нуждам жителей конкретного дома. Рекомендую товариществам воспользоваться этой возможностью и в следующем году”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко .

При помощи проекта “Дворы в порядок” в этом году, например, будут выстроены тротуары и парковочные места. Также товарищества установят шлагбаумы и приведут в порядок озеленение перед домом. При поддержке программы также созданы детские площадки и установлены домики для мусорных контейнеров. В 2022 году субсидию получили 13 квартирных товариществ в Ласнамяэ на общую сумму 99 390,46 евро.

Действующие в Таллинне квартирные товарищества могут ходатайствовать о субсидиях для благоустройства дворовых территорий в объеме до 70% от стоимости проекта. Максимальная сумма одной субсидии для одного товарищества составляет 16000 евро в год и 40000 евро для одного двора. При этом для получения субсидии ходатайство с необходимыми документами следует представить до начала работ. Денежную субсидию выделяют после того, как объект готов и был представлен отчет о расходах. В 2023 году ходатайства будут приниматься до 1 марта. О начале подачи ходатайств будет сообщено позже.