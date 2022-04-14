Как использовать теплый оттенок серого в интерьере: советы дизайнеров

Разбираемся вместе с экспертами, в чем плюсы и минусы теплого серого цвета в интерьере, как он влияет на восприятие и как правильно сочетать его с другими оттенками.

Теплый серый цвет в интерьере

Серый — один из самых популярных цветов в дизайне интерьера после белого и бежевого. Он подходит для большинства квартир и комнат самого разного функционального предназначения. Но важно учитывать, что серый может быть как холодным, так и теплым. Второй вариант для жилых пространств подходит больше.

Теплый серый оттенок делает нейтральный вроде бы цвет мягким, спокойным и приятным для глаз, создающим атмосферу стабильности, надежности и спокойствия. К тому же цвет хорошо вписывается в современный тренд на использование натуральных материалов. Серый — один из природных оттенков (цвет камня, бетона), который будет актуален как для жилого пространства, так и для офисного интерьера. Этот цвет хорошо дополняется яркими акцентами, чтобы визуально сделать помещение интереснее.

Какими бывают оттенки серого цвета

Многообразие серой палитры позволяет создавать интересные сочетания, цветовые переходы и настроение. При смешении серого и бежевого и образуется теплый серый. В английском языке его называют greige, “грэйдж” (от слов grey — “серый” и beige — “бежевый”).

Вот несколько наиболее популярных оттенков серого:

речной перламутр;

галиотис;

серая гавань;

дымящиеся угли;

ковентри;

грозовая туча;

серебряная лиса;

оловянный;

стальной;

мокрый камень;

угольный;

железо.

Теплый серый и другие цвета: удачные сочетания

Серый цвет будет уместен в большинстве интерьерных стилей — от классики и минимализма до креативного лофта. Оттенок может служить базовым колером, но не стоит делать его единственным. В таком случае получится скучное и унылое, буквально “серое” пространство. Зато серый цвет хорош как фон для других акцентов — от пастельных до ярких и насыщенных.

Базовый серый цвет в интерьере хорошо сочетается с:

1. Белым