Как использовать теплый оттенок серого в интерьере: советы дизайнеров
Выбрать нужный оттенок серого для интерьера не так-то просто: в большинстве магазинов можно найти десятки, если не сотни вариантов. При этом цвет очень популярен у дизайнеров и сейчас его активно используют в интерьере, пишет РБК.
Разбираемся вместе с экспертами, в чем плюсы и минусы теплого серого цвета в интерьере, как он влияет на восприятие и как правильно сочетать его с другими оттенками.
Теплый серый цвет в интерьере
Серый — один из самых популярных цветов в дизайне интерьера после белого и бежевого. Он подходит для большинства квартир и комнат самого разного функционального предназначения. Но важно учитывать, что серый может быть как холодным, так и теплым. Второй вариант для жилых пространств подходит больше.
Теплый серый оттенок делает нейтральный вроде бы цвет мягким, спокойным и приятным для глаз, создающим атмосферу стабильности, надежности и спокойствия. К тому же цвет хорошо вписывается в современный тренд на использование натуральных материалов. Серый — один из природных оттенков (цвет камня, бетона), который будет актуален как для жилого пространства, так и для офисного интерьера. Этот цвет хорошо дополняется яркими акцентами, чтобы визуально сделать помещение интереснее.
Какими бывают оттенки серого цвета
Многообразие серой палитры позволяет создавать интересные сочетания, цветовые переходы и настроение. При смешении серого и бежевого и образуется теплый серый. В английском языке его называют greige, “грэйдж” (от слов grey — “серый” и beige — “бежевый”).
Вот несколько наиболее популярных оттенков серого:
- речной перламутр;
- галиотис;
- серая гавань;
- дымящиеся угли;
- ковентри;
- грозовая туча;
- серебряная лиса;
- оловянный;
- стальной;
- мокрый камень;
- угольный;
- железо.
Теплый серый и другие цвета: удачные сочетания
Серый цвет будет уместен в большинстве интерьерных стилей — от классики и минимализма до креативного лофта. Оттенок может служить базовым колером, но не стоит делать его единственным. В таком случае получится скучное и унылое, буквально “серое” пространство. Зато серый цвет хорош как фон для других акцентов — от пастельных до ярких и насыщенных.
Базовый серый цвет в интерьере хорошо сочетается с:
1. Белым
Универсальный, нейтральный белый обычно используют как основной. Но если эту роль взял на себя теплый серый оттенок, можно разбавлять его белыми деталями без ограничений. Интересно сыграть не на контрасте, а на на плавных переходах оттенков одного цвета, поэтому в комнате могут присутствовать несколько серых тонов в сочетании с белым. Последний почти всегда присутствует в большинстве современных квартир: владельцы часто выбирают оконные рамы и потолок белого цвета.
2. Голубым
Светлые оттенки неба в сочетании с серыми стенами делают комнату визуально просторнее и воздушнее. Они привносят ощущение прохлады, поэтому идеальны для теплых квартир с восточными и южными окнами, солнце из которых может добавить цветовой температуры. Серый и голубой — популярное сочетание для гостиных и детских комнат (в основном для мальчиков), а более насыщенные тона подойдут для рабочего кабинета.
3. Фиолетовым
Благородный дуэт серого и фиолетового можно выбрать для спальни или прихожей. Лавандовые оттенки, в том числе Very Perry (цвет 2022 года), становятся ярче за счет сочетания с теплым серым. Это вдохновляющий дуэт оттенков, который понравится творческим людям и любителям нестандартных решений.
4. Розовым
Серый и розовый идеально дополняют друга, создавая элегантный переход от сдержанности к романтике. Это сочетание часто используют стилисты, а дизайнеры интерьеров считают его одним из самых подходящих для девичьих комнат и уютных спален.
5. Желтым
В 2021 году Институт цвета Pantone выбрал главными сразу два оттенка: безупречно серый и озаряющий (говоря проще — серый и желтый). С точки зрения дизайнера интерьеров это одно из наиболее удачных сочетаний цветов. Яркий желтый расставляет акценты, наполняя комнату светом. Серый — приглушает и нейтрализует чрезмерную активность солнечного оттенка, создавая гармонию. Получается оптимистичный, но не кричащий дизайн, который подходит для просторной гостиной или кухни.
6. Зеленым
Спокойный, нежный и расслабляющий дуэт — основа многих интерьеров в экостиле. С серым хорошо смотрятся зеленые оттенки — темные, приглушенные, пепельные. Их часто выбирают для загородных домов, но и в городской квартире такое сочетание будет уместным. Особенно если дополнить его мебелью и аксессуарами с природными текстурами камня и дерева.
7. Бежевым
Теплый серый плюс оттенки слоновой кости, яичной скорлупы или миндаля — тоже хорошие сочетания. В таком дуэте цвета усиливают друг друга, решение подходит для комнаты любого функционала и площади. Сочетание серого и нюдового цветов хорошо подходит для создания нейтрального фона, но его стоит дополнить акцентными деталями.
Чем дополнить теплый серый цвет в интерьере
Если серый выбран как основной цвет для стен или пола, стоит позаботиться о “разбавлении” базы дополнительными оттенками. Это можно сделать несколькими способами, добавив:
Текстиль
Самый простой и незатратный вариант — варьировать яркие акценты с помощью постельного белья, штор, скатертей, пледов, покрывал, ковров и подушек. Большинство легкого текстиля можно заменить в любой момент, поэтому на нем удобно оценивать сочетания теплого серого и других оттенков. Подойдут как пастельные молочные оттенки, так и, например, яркие зеленые и красные, актуальные в зимние праздники.
Мебель
Шкафы, столы, диваны и кресла большинства цветов отлично смотрятся на сером фоне. Сочетания подбирают в зависимости от личных предпочтений. Кому-то понравятся оттенки серого венге и сосны Пасадена, кто-то сумеет вписать встроенные шкафы цвета ясень шимо в абсолютно серую комнату. Правило остается прежним: если серый цвет превалирует, разбавляйте его другими деталями.
Обои
Они могут быть различных оттенков серого, с рисунками или без. Если серого в интерьере слишком много, можно воспользоваться популярным дизайнерским лайфхаком: выделить акцентную стену обоями насыщенных цветов с интересным рисунком. Это могут быть сочные тропические листья или абстрактный принт, который перетянет на себя внимание и сделает комнату ярче.
Аксессуары
Картины, постеры, статуэтки и другие дополнения к декору могут быть как серыми, так и яркими на нейтральном фоне. Сейчас популярны акцентные стены, оформленные декоративной штукатуркой под бетон, массивные вазы и цветочные горшки серых оттенков. Важно соблюсти баланс в гармоничном сочетании оттенков, чтобы помещение не выглядело одним серым пятном с ярким мазком краски посредине комнаты.