Таллинн принял планировку пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, наряду с созданием важного для города транспортного узла, планировка единого терминала имеет значение и с точки зрения целостного осмысления городского пространства.

“Важность планировки единого терминала выходит далеко за рамки проектирования самого здания терминала. При планировании особое внимание уделяется формированию качественного общественного пространства, которое будет располагать к созданию соединения между зоной терминала и аэропортом, а в дальнейшем, будем надеяться, и с центром города, — отметила Липпус. — Пассажирский терминал Юлемисте станет универсальным и комплексным транспортным узлом, который необходим для устойчивого развития Таллинна. Это настолько значимый объект, что он нуждается в тщательном рассмотрении в ходе общественных дискуссий. Мы надеемся, что детальная планировка будет утверждена к августу этого года, и реализация проекта Rail Baltic продолжится по графику”.

Детальная планировка охватывает территорию площадью 11,47 га в ласнамяэском микрорайоне Юлемисте. Возможная планировка позволит провести реконструкцию и строительство железнодорожной инфраструктуры, а также возвести возле Петербури теэ пассажирский терминал Юлемисте, автовокзал и коммерческое здание. Планировка также предусматривает перенос трамвайных путей в целях обеспечения более удобного сообщения с другими видами транспорта. Помимо этого, запланировано строительство нескольких городских площадей и создание возможностей для комфортного и безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов.

Согласно планам, единый терминал будет обслуживать как железнодорожные рейсы, отправляющиеся со станции Юлемисте, так и маршруты, пересекающие станцию, по путям с шириной колеи 1435 и 1520 мм, а также автобусное сообщение. Возле здания терминала планируется построить три перрона. Согласно детальной планировке, терминал будет соединен с городской средой несколькими дорогами и трамвайными линиями.