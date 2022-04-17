ВИДЕО | В Таллинне строится эффектное "зеленое" офисное здание с водопадом и тропическим садом из 1800 растений

В 2019 году в архитектурном конкурсе проектов “зелёного” здания, которое будет носить имя первой эстонской женщины-профессора и фармацевта Алмы Томинг, победило решение PLUSS Arhitektid с пальмовым садом и четырёхметровым водопадом в наполненном светом и зеленью атриуме.

В архитектурном решении здания верхние этажи расположены по диагонали к нижним, благодаря чему фасадные элементы имеют округлую форму. “Изюминка” концепции первого этажа — большое количество растений и подвесной потолок, выполненный из трёхслойной металлической сетки. С террасы на крыше 11-го этажа открывается потрясающий вид на взлётно-посадочную полосу аэропорта.

Выдающейся частью, как в прямом, так и переносном смысле является выступ, представляющий собой 22-метровую консоль без опор, на которой будут висеть стёкла весом 75 тонн и массивная световая конструкция, созданная эстонским художником Тынисом Велламаа.