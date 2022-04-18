Разнообразить квартиру: плюсы и минусы натяжных потолков

Что такое натяжной потолок



Первые натяжные потолки использовались еще в античности. Об этом, по словам дизайнера интерьеров Анастасии Аникеенко, свидетельствует занимательная история, согласно которой некий богатый человек в гневе бросил амфору, наполненную вином, в потолок и отказался убирать следы. Через некоторое время, чтобы скрыть следы, стены, пол и потолок были задрапированы тканью.

В современном мире первой страной, где натяжные потолки начали пользоваться популярностью, стала в 1960-х годах Швеция. Потом моду подхватили другие европейские страны, а затем и весь мир. Правильно подобранный потолок подчеркивает все достоинства и скрывает недочеты любого помещения, это самый быстрый и бюджетный способ оформления, отмечает владелец агентства недвижимости “Авеню-Москва” Вадим Богач.

Натяжной потолок — это специальное полотно из различных материалов. Его главная характеристика — возможность для натяжения под потолком и закрепления с помощью специальных металлических или тканевых профилей, говорит партнер бюро Blank Architects Магда Кмита.

Из чего изготавливают натяжные потолки



Натяжной потолок делают из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки или из полиэфирной ткани (полиэстер, пропитанный полиуретаном). Потолки из виниловой пленки изготавливаются под индивидуальные размеры и конфигурацию помещения путем сварки полос поливинилхлорида шириной от 1 до 5 м на ТВЧ-станках. По словам Вадима Богача, при монтаже полотно натяжного потолка разогревают газовыми пушками до температуры 70 градусов, после чего пленка размягчается и ее растягивают на предварительно смонтированный профиль. Наиболее популярные фактуры — глянцевая, матовая и сатиновая.



Виды натяжных потолков



Глянцевые натяжные потолки имеют широкую цветовую гамму. Отличительная характеристика — зеркальное отражение. Помещение визуально увеличивается при использовании таких полотен. Недостатками глянцевых натяжных потолков является более заметная на зеркальной поверхности линия шва, добавляет Анастасия Аникеенко.