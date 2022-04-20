ФОТО | В Мустамяэ стартовал новый этап одного из крупнейших в Таллинне проектов жилой застройки

По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя, продажа квартир по Айанди, 16, несомненно, поможет смягчить дефицит нового жилья: “Если в предыдущие годы в Таллинне предлагалось в среднем 2800 новых квартир, то по состоянию на март этого года их было лишь 1359. Для покупателей жилья начало продаж квартир по Айанди, 16 в Uus-Mustamäe, безусловно, является хорошей новостью, поскольку увеличивает выбор квартир в популярном жилом районе в то время, как рынок новостроек в целом пересох”.

1–4-комнатные квартиры по Айанди, 16 тщательно продуманы и отличаются удобной планировкой, в каждой квартире есть балкон. Повседневный комфорт обеспечивают постоянное парковочное место и вместительная кладовка, где можно хранить спортивное снаряжение, детские коляски или несезонные вещи.

Bonava годами изучает, что именно делает человека счастливым в своем доме и что такое счастливый район. Жители Эстонии также считают важным пространство за пределами квартиры — балкон и зеленую зону, где можно проводить время с семьей и соседями.

“Мы видим, что район Uus-Mustamäe привлекает как покупающую свое первое жилье молодежь, так и семьи, которые хотят жить в городе, но при этом вдали от шума и суеты, и для которых важны целостная жилая среда, близость к школам и детским садам, а также различные возможности проведения досуга и удобная связь с центром города”, — добавил

Лааноя.

Благодаря новой улице Айанди будущим жильцам будет обеспечен удобный доступ к территории как с Мустамяэ теэ, так и с улицы Лаки. Рядом с домами находятся школы и детские сады, школа по интересам, магазины и спортивный клуб центра Mustika, кинотеатр и центр Mustamäe.

Сегодня именно Uus-Mustamäe является наиболее масштабным проектом жилой недвижимости в Эстонии. Первые квартиры в Uus-Mustamäe были сданы несколько лет назад, а весь жилой район с почти 900 квартирами будет построен к 2025 году. Центром притяжения района является парк площадью порядка 7000 м2 с различными возможностями для занятий спортом и проведения досуга, общественный сад с фруктовыми деревьями и

зона для пикников. Парк, который откроется этим летом, станет подарком жителям района Мустамяэ, в этом году отмечающего свое 60-летие.