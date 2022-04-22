Воры пытались обойти охранную систему, перерезав электрокабель

Центр управления G4S получил из частного дома, расположенного в Харьюмаа, сигнал, свидетельствующий о том, что подача тока прекратилась и аккумулятор садится. Об этом сообщили владельцу. Он отправился домой проверить, в чем дело, и обнаружил, что кто-то перерезал ведущий в дом электрокабель, из-за чего в доме пропало электричество и охранная система была обесточена.

“Когда пропадает электричество, центральное устройство охранной системы переходит на питание от аккумулятора, которого хватает на несколько часов. Если перебой в подаче электроэнергии длится дольше, то, когда аккумулятор разряжается, мы сообщаем об этом владельцу, и он сам решает, отправлять ли патрульный экипаж проверить ситуацию или же известно, что это запланированное кратковременное отключение электричества и причин для беспокойства нет”, — объяснил директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.

Позже выяснилось, что в доме не только перерезали электрокабель, но и разбили окно. По словам владельца, он не конфликтовал с родственниками или соседями, поэтому есть вероятность, что готовилась кража со взломом. Он добавил, что злоумышленники все же ничего не успели украсть.

“К отключению электричества, несомненно, следует относиться серьезно. На этот случай охранные системы G4S оснащены аккумулятором и продолжают работать. При этом, если вас не предупредили об отключении электроэнергии, запланированном поставщиком электричества, следует обязательно отреагировать и проверить ситуацию самостоятельно или попросить отправить для этого патрульный экипаж”, — добавил Тяэкер.