Посадочный материал для сада «новой волны»: руководство для тех, кто хочет создать «природный луг»
Эстетика садов в стиле “новая волна” подразумевает любование природной красотой, как она есть. Искусство ландшафтного архитектора заключается в создании устойчивых композиций, которые будут максимально приближены к естественным. Что учесть при выборе посадочного материала? Рассказывает Houzz.ru.
ПРИНЦИП ПОДБОРА РАСТЕНИЙ
#1 Выглядят дикими
Стиль “новая волна” дает возможность составить свой собственный природный луг. Соответственно при выборе посадочного ассортимента в приоритете оказываются местные растения-дикоросы или культурные виды без явных искусственно выведенных признаков — махровости, пестролистности, гигантизма и так далее.
#2. Долгая декоративность
Среди, казалось бы, огромного количества местных травянистых растений для создания цветочной композиции подойдут не все. У многих растений очень короткий период декоративности — они поздно идут в рост, медленно набирают массу, быстро разваливаются после цветения.
К тому же в концепции «новой волны» есть дополнительный пункт — зимняя декоративность. Растения должны сохранять архитектонику даже под снегом, добавляя саду графичности и структурности. По словам Пита Удольфа, одного из создателей стиля, «растение уместно лишь тогда, когда достойно выглядит после смерти».
#3. Структурность
Предпочтение отдается тем видам, которые неприхотливы, устойчивы к болезням и вредителям, обладают явной структурностью и выразительностью побегов и соцветий. Важна именно непрерывная декоративность, а не длительность цветения: растение должно быть красиво от появления листьев весной и до засыхания.
#4. Сизо-палевые оттенки
В цветовых сочетаниях чаще используют нюансные варианты — в сизых, палевых, розовых тонах. Реже применяют контрастные сочетания, используя желтые и фиолетовые соцветия.
#5. Эстетичны без обрезки
Так как композиция в стиле “новой волны” подразумевает максимальное приближение к природе, то изначально шел расчет и на минимальный уход: цветник должен быть эстетичен до поздней осени, не подвергаясь обрезке. Но все-таки в нашем климате с довольно продолжительным периодом межсезонья, когда растения уже увяли и засохли, а снег еще не лег этот момент остается на усмотрение владельцев.
ПРИНЦИПЫ ПОСАДКИ
1. Посадка массивом
Отличается от классического не только выбор растений, но и подход к проектированию. Если в классических миксбордерах встречаются композиции, когда выбирается максимально разнообразный ассортимент и высаживается буквально по 3-4 растения каждого вида, то в цветниках “новой волны” посадки проводят массивами.
2. Меньше видов в большем количестве
Ассортимент растений при этом может быть более чем скромным, вплоть до моно-цветников из одного вида растений. Поэтому при подборе отдается предпочтение видам, способных хорошо держать форму в массовой посадке, создавая цветовое пятно нужной фактуры и цвета.
Важной деталью является экосовместимость растений, когда при подборе используют виды, которые и в природных условиях произрастают вместе.
При проектировании цветников можно использовать разные подходы к структуре композиции:
- одновидовые (монопосадки)
- смешанные
- блочные
- матричные
- сочетание разных вариантов.
3. Посадки по принципу пазла
Современные планы посадок больше похожи на пазл, тщательно собранный ландшафтным архитектором. Каждый кусочек пазла — блок посадок из одного вида растений, причем размер и количество таких блоков может быть очень разнообразным.
В моно-цветниках используют один блок, в смешанных — от 3 блоков из различных наименований растений. Иногда паттерн (узор) цветника будет неповторимым, иногда состоящим из нескольких одинаковых групп блоков — все зависит от фантазии и задач проектировщика.
Матричные цветники создаются немного по-другому. В основе композиции будут лежать все те же крупные блоки, каждый из одного вида растений, но блоки эти будут создавать лишь фон композиции, задавая настроение и общий образ. Внутри этих блоков высаживаются акцентные растения, подобранные с учетом сезонной декоративности. Сначала “выстреливают” одни растения, через месяц —другие, делая цветник более динамичным.
В целом создание сада «новой волны» — это определенный вид искусства. Нельзя просто взять и перенести луговые травы себе в сад, к этому надо усердно готовиться — изучать аналоги композиций, искать свое направление и “рецепты успеха”. И, конечно, подсматривать за природой — она все давно придумала.