Посадочный материал для сада «новой волны»: руководство для тех, кто хочет создать «природный луг»

ПРИНЦИП ПОДБОРА РАСТЕНИЙ

#1 Выглядят дикими

Стиль “новая волна” дает возможность составить свой собственный природный луг. Соответственно при выборе посадочного ассортимента в приоритете оказываются местные растения-дикоросы или культурные виды без явных искусственно выведенных признаков — махровости, пестролистности, гигантизма и так далее.

#2. Долгая декоративность

Среди, казалось бы, огромного количества местных травянистых растений для создания цветочной композиции подойдут не все. У многих растений очень короткий период декоративности — они поздно идут в рост, медленно набирают массу, быстро разваливаются после цветения.

К тому же в концепции «новой волны» есть дополнительный пункт — зимняя декоративность. Растения должны сохранять архитектонику даже под снегом, добавляя саду графичности и структурности. По словам Пита Удольфа, одного из создателей стиля, «растение уместно лишь тогда, когда достойно выглядит после смерти».

#3. Структурность

Предпочтение отдается тем видам, которые неприхотливы, устойчивы к болезням и вредителям, обладают явной структурностью и выразительностью побегов и соцветий. Важна именно непрерывная декоративность, а не длительность цветения: растение должно быть красиво от появления листьев весной и до засыхания.

#4. Сизо-палевые оттенки

В цветовых сочетаниях чаще используют нюансные варианты — в сизых, палевых, розовых тонах. Реже применяют контрастные сочетания, используя желтые и фиолетовые соцветия.

#5. Эстетичны без обрезки

Так как композиция в стиле “новой волны” подразумевает максимальное приближение к природе, то изначально шел расчет и на минимальный уход: цветник должен быть эстетичен до поздней осени, не подвергаясь обрезке. Но все-таки в нашем климате с довольно продолжительным периодом межсезонья, когда растения уже увяли и засохли, а снег еще не лег этот момент остается на усмотрение владельцев.

ПРИНЦИПЫ ПОСАДКИ

1. Посадка массивом