22.04.2022, 11:02
Лофт в Каламая, лучшие архитекторы Эстонии, экодом и модная летняя кухня — вышел первый номер журнала “Дизайн: интерьер & архитектура”. Подпишитесь бесплатно!
ФОТО: “Дизайн: интерьер и архитектура”
Дом мечты у каждого, безусловно, свой — комфортно и уютно в нем должно быть именно вам! И чтобы воплотить мечту, не помешает почерпнуть вдохновения, и неплохо быть в курсе последних дизайнерских разработок и мировых трендов. Все это вы найдете на страницах нового журнала на русском языке “Дизайн: интерьер и архитектура”!
Читайте в свежем номере:
- Флирт геометрии с бетоном: как создать брутальный и одновременно изящный лофт в Каламая, с видом на море?
- Современное жилье в историческом здании: стены метровой толщины больницы царского времени — идеальная среда для индивидуальной стильной квартиры, особенно если добавить в интерьер дизайнерскую мебель…
- Какие тренды привлекают архитекторов интерьера? Все актуальное, стильное и самое-самое из первых рук!
- Арт-объект как душа дома и инвестиция: советы ведущих отечественных галеристов.
- В фокусе внимания: четыре летние кухни. Рекомендации специалистов, как устроить современный, стильный и оборудованный всем необходимым очаг под открытым небом — будь то в загородном доме или квартире в центре города с выходом на крышу.
- Как оформить сад? 10 важных моментов от модного ландшафтного дизайнера: как сделать сад красивым, уютным, просторным и функциональным.
- Чародей стеклянной сказки Эйно Мяэлт. В 2022-м, объявленном Международным годом стекла, особенно интересно вспомнить недавнюю историю — как рождался невероятно художественный и по тем временам продвинутый дизайн изделий из стекла, создававшихся в нашей стране.
- Экологичные дома со всего мира: стильно и энергоэффективно.
- Архитекторы Эстонии: от инженера нарвской ратуши 17 века до авторов проектов 100 лучших современных домов.
- Рисуя мир Абу-Даби: на контрасте. Ищете вдохновения и некоей новой отправной точки? Так вот, архитектура песчаных дюн, арабский стиль и колорит дарит другие ощущения, помогает иначе видеть, чувствовать, рисовать…
Свежий номер нового журнала “Дизайн: интерьер & архитектура” можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, Maxima, в больших R-Kiosk, Konsum и Grossi, а также на Sirvi.eu.
БЕСПЛАТНО заказать следующий номер журнала можно здесь: https://kampaaniad.ekspressmeedia.ee/disain_rus