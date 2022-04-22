Лофт в Каламая, лучшие архитекторы Эстонии, экодом и модная летняя кухня — вышел первый номер журнала “Дизайн: интерьер & архитектура”. Подпишитесь бесплатно!

Дом мечты у каждого, безусловно, свой — комфортно и уютно в нем должно быть именно вам! И чтобы воплотить мечту, не помешает почерпнуть вдохновения, и неплохо быть в курсе последних дизайнерских разработок и мировых трендов. Все это вы найдете на страницах нового журнала на русском языке “Дизайн: интерьер и архитектура”!