ФОТО | До и после. Как дизайнеры превратили обычную веранду в уютное пространство в стиле бохо

Если кухня маленькая, максимально использовать отведенное пространство помогут функциональные и практичные кухонные органайзеры. Небольшие детали, например, настенные рейлинги с контейнерами и крючками, настенные полки или вставки для полок, сделают помещение еще более функциональным и хорошо организованным.

Мебель в кухне была сделана из темного дерева и производила впечатление массивности. Она отягощала пространство и делала его темнее. Поэтому для кухни была выбрана легкая белая мебель. В довершение специалист по интерьеру выбрал открытые стеллажи, которые сразу же сделали помещение светлее и на вид просторнее. Открытые стеллажи — это разумное решение при перепланировке кухни. Например, выбрав открытые полки вместо закрытых настенных шкафов, можно сэкономить.

Дизайнер интерьеров советует перед реновацией помещения оценить функциональность некоторых предметов старой мебели, их совместимость с новым дизайном интерьера. “Маленькие вещи имеют большое значение — чтобы что-то изменить, не обязательно следует прощаться со всеми старыми предметами. Всегда можно найти способы освежить имеющуюся мебель и интегрировать ее в новый интерьер. Мы сохранили большой семейный обеденный стол и дополнили его новыми стульями, соответствующими стилю, но внешне более легкими”,– приводит пример Кастро.

Хотя помещение довольно большое, оно не использовалась максимально. Растения были хаотично расставлены по всему помещению, а между ними находилась мебель. “Зоны помещения требовалось создать так, чтобы обитатели могли легко переходить из одной в другую, получать беспрепятственный доступ к окнам, растениям, которые необходимо поливать. Кроме того, создавалось ощущение, что зона отдыха отделена от обеденной. Объединив их и оформив помещение в едином стиле, удалось создать единый и гармоничный образ”, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA .

Большие окна зимнего сада пропускают много дневного света и позволяют почувствовать себя ближе к природе. Оранжерея, занимающая 60 квадратных метров, служит также кухней, столовой и гостиной. Кроме того, это пространство является домом для многих растений, каждое из которых с годами нашло здесь свое место.

“Более светлая кухня уже не является основным акцентом помещения, поэтому интерьер выглядит более гармоничным. Оставшийся старый деревянный шкаф хорошо сочетается с коричневым деревом, бамбуком и другими натуральными материалами. Они также сочетаются со светлой мебелью, обеспечивая идеальный баланс между растениями и природой,” делится советом дизайнер.

Креативные решения для нестандартного пространства



Большие окна стали ключевым элементом при оформлении помещения. И в то же время они поставили перед дизайнером интерьера серьезную задачу — заблокировать яркий солнечный свет. Застекленное помещение в солнечную погоду быстро перегревается, поэтому в нем бывает трудно находиться. Дизайнер нашел нужное решение, затемнив окна сложной формы дневными шторами из легкого материала. Они частично блокируют прямые солнечные лучи, предотвращая перегрев помещения.

Для создания настроения в вечерние часы дизайнер использовал световые цепочки, свечи и светильники на солнечных батареях. Такие светильники являются не только эстетичным, но также практичным и надежным решением. Днем светильники заряжаются на солнце, а вечером отдают энергию, создавая освещение.

Стиль бохо заключен в текстиле



Растения в сочетании с текстилем и природными материалами вносят уют в любое помещение, поэтому стиль бохо идеален для оранжереи. Этот стиль является одним из самых экологичных, так как предусматривает использование различных предметов и декоративных элементов из природных материалов — ротанга, древесины, бамбука, рафии, лозы и т. д. Такими элементами могут стать подушки, салфетки, коврики, корзины, пуфы и другие предметы декора, которые легко интегрируются в пространство.

“Основными элементами в зимнем саду являются растения, которые выделяются на общем фоне и всегда привлекают внимание. Деревянные подставки для растений помогают освободить место на полу и кроме того являются прекрасным декором. Пастельные тона идеально сочетаются с зеленым цветом, создавая атмосферу покоя и умиротворения. Зеленые растения и природные мотивы символизируют обновление и наполняют помещение жизненной силой”, — отмечает дизайнер.