Пора начинать борьбу с опасными чужеродными видами слизней! Как избавить от них свой сад?

Питаются чужеродные виды слизней преимущественно продуктами садоводства и сельскохозяйственными культурами, по причине чего они становятся всё более надоедливыми для садоводов вредителями. Инструкции по борьбе с испанским и черноголовым слизнями доступны на веб-странице keskkonnaamet.ee/voornalkjad.

Если же испанский или черноголовый слизень уже проник в сад, для контроля над их численностью достаточно постоянного сбора взрослых особей и их яиц, которые уничтожаются кипятком.

Руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд напоминает, что в процессе борьбы с чужеродными видами слизней важно постоянно сотрудничать с соседями во всей округе. “Каждая особь, способная отложить весной яйца, к лету может дать потомство до 400 слизней, которые также вскоре достигнут возраста яйценоскости. Поскольку естественных врагов в природе Эстонии у них немного, неконтролируемые места обитания могут летом превратиться в настоящие колонии слизней, — предостерегает Эйке Таммекянд. — Широкому распространению чужеродных видов слизней в Эстонии способствовало также изменение климата и относительно тёплые зимы, позволяющие зимующим вредителям выжить”.

Департамент окружающей среды просит в процессе борьбы с черноголовыми или испанскими слизнями беречь наши местные виды. Многие местные виды слизней приносят пользу садоводам, участвуя в производстве гумуса и являясь важной частью пищевой цепочки, кроме того, они поедают яйца чужеродных видов.

Испанский слизень уже около десяти лет распространён в Эстонии. Krynickillus melanociphalus, который в народе называют черноголовым слизнем, начал одолевать наши сады в последние годы и в настоящее время больше всего распространён в Харьюском, Саареском и Вильяндиском уездах.