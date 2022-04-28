ПАМЯТКА | Страхование арендованного жилья — ответственность владельца или арендатора?

В каком-то смысле жизнь, свободная от обязательств собственника, более комфортна, но и арендатор не застрахован от несчастных случаев и связанной с ними ответственности. Страхование может уберечь смекалистого арендатора от крупных споров и непредвиденных финансовых расходов, но довольно часто бывает трудно определить, кто и какое имущество должен страховать в арендованной недвижимости. Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс может помочь внести ясность.

Один договор — три вида защиты

Страхование жилья состоит из трёх частей: во-первых, страхование строения, которое покрывает жильё и его основные части (стены, полы, потолки), включая встроенную мебель и подвал или кладовую, которая относится к квартире; во-вторых, страхование имущества (мебель, оборудование, одежда, обувь и т. д.); и в-третьих, страхование ответственности, которое может быть полезно в случае непреднамеренного нанесения ущерба третьим лицам (например, соседям). В случае аварии может быть нанесён ущерб имуществу, принадлежащему владельцу квартиры, арендатору и соседям. Однако кто обязан выплатить компенсацию за ущерб, зависит от того, кто стал виновником аварии. Несчастные случаи могут принимать различные формы, поэтому целесообразно продумать все возможные риски.

Страхование зависит лишь от заинтересованности

Владелец недвижимости заинтересован в сохранении имущества и после выезда арендатора. Поэтому ему целесообразно застраховать строительную часть квартиры: стены, потолки, полы и внутренняя отделка. В случае аварии он может быть уверен в том, что внешний вид и состояние его имущества будут восстановлены до прежнего состояния. Однако если у владельца нет такого вида страхования, а имуществу нанесён ущерб, например, в результате внезапного прорыва трубы или пожара, вызванного повреждением электропроводки, ему придётся оплатить все ремонтные работы. Если же причиной аварии является арендатор, владелец может потребовать возмещения ущерба от арендатора, который обязан вернуть квартиру в том же состоянии, в котором она была арендована. Например, если арендатор забыл, что на плите жарится еда или оставил включённым утюг, и из-за этого возник пожар, владелец может потребовать от арендатора компенсацию. Чтобы избежать таких непредвиденных финансовых затрат, арендатор может в своих интересах застраховать незастрахованное владельцем имущество. В этом случае арендатору не придется платить из своего кармана за ремонт квартиры в случае аварии, и всё оплатит страховая компания. При наступлении несчастного случая из суммы возмещения будет вычтена только собственная ответственность, которая при страховании жилья в Swedbank составляет 190 евро.