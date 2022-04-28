ПАМЯТКА | Страхование арендованного жилья — ответственность владельца или арендатора?
В каком-то смысле жизнь, свободная от обязательств собственника, более комфортна, но и арендатор не застрахован от несчастных случаев и связанной с ними ответственности. Страхование может уберечь смекалистого арендатора от крупных споров и непредвиденных финансовых расходов, но довольно часто бывает трудно определить, кто и какое имущество должен страховать в арендованной недвижимости. Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс может помочь внести ясность.
Один договор — три вида защиты
Страхование жилья состоит из трёх частей: во-первых, страхование строения, которое покрывает жильё и его основные части (стены, полы, потолки), включая встроенную мебель и подвал или кладовую, которая относится к квартире; во-вторых, страхование имущества (мебель, оборудование, одежда, обувь и т. д.); и в-третьих, страхование ответственности, которое может быть полезно в случае непреднамеренного нанесения ущерба третьим лицам (например, соседям). В случае аварии может быть нанесён ущерб имуществу, принадлежащему владельцу квартиры, арендатору и соседям. Однако кто обязан выплатить компенсацию за ущерб, зависит от того, кто стал виновником аварии. Несчастные случаи могут принимать различные формы, поэтому целесообразно продумать все возможные риски.
Страхование зависит лишь от заинтересованности
Владелец недвижимости заинтересован в сохранении имущества и после выезда арендатора. Поэтому ему целесообразно застраховать строительную часть квартиры: стены, потолки, полы и внутренняя отделка. В случае аварии он может быть уверен в том, что внешний вид и состояние его имущества будут восстановлены до прежнего состояния. Однако если у владельца нет такого вида страхования, а имуществу нанесён ущерб, например, в результате внезапного прорыва трубы или пожара, вызванного повреждением электропроводки, ему придётся оплатить все ремонтные работы. Если же причиной аварии является арендатор, владелец может потребовать возмещения ущерба от арендатора, который обязан вернуть квартиру в том же состоянии, в котором она была арендована. Например, если арендатор забыл, что на плите жарится еда или оставил включённым утюг, и из-за этого возник пожар, владелец может потребовать от арендатора компенсацию. Чтобы избежать таких непредвиденных финансовых затрат, арендатор может в своих интересах застраховать незастрахованное владельцем имущество. В этом случае арендатору не придется платить из своего кармана за ремонт квартиры в случае аварии, и всё оплатит страховая компания. При наступлении несчастного случая из суммы возмещения будет вычтена только собственная ответственность, которая при страховании жилья в Swedbank составляет 190 евро.
Арендатор должен вести себя благоразумно по отношению к имуществу владельца, то есть к квартире и находящимся в ней вещам, поэтому страхование жилья обычно рассматривает владельца и арендатора как равных. Например, умышленное уничтожение имущества не покрывается, будь то собственник или арендатор. Однако если произойдёт несчастный случай (забытый утюг), квартира будет восстановлена независимо от того, кто забыл выключить утюг — владелец или арендатор.
Арендаторы часто думают, что они не могут застраховать съёмное жилье, потому что это чужая собственность. Они не знают, что для оформления страхования не обязательно быть владельцем недвижимости, достаточно иметь заинтересованность в защите себя и своего имущества. При подписании договора аренды стоит проверить, есть ли уже у владельца договор страхования, на кого он распространяется, какое покрытие выбрано и каковы страховые суммы, и если да, то какой именно, поскольку нет смысла заключать двойное страхование: ущерб, причинённый в результате страхового случая, будет возмещён только один раз, независимо от того, кто подписал договор — владелец или арендатор.
Оцените стоимость вашего имущества
Имущество в съёмной квартире, такое как бытовая техника, мебель, книги и т. д., может частично принадлежать владельцу, а частично — арендатору. В случае меблированной квартиры владелец, очевидно, будет больше заинтересован в защите имущества, находящегося в ней, и если он застраховал не только квартиру, но также имущество, это автоматически защищает имущество арендатора в квартире. Если владелец не желает страховать квартиру или имущество, арендатор может сделать это сам, чтобы с чистой совестью обратиться в страховую компанию, если произойдёт несчастный случай. При определённых условиях покрытие домашнего имущества распространяется также на предметы, вынесенные за пределы дома. Например, если вы вышли из спортзала и обнаружили, что велосипед, поставленный на замок у спортивного клуба, украден, возмещение ущерба поможет вам купить новый велосипед. Оцените стоимость своего имущества и подумайте, сколько бы вам пришлось потратить, если бы сегодня пришлось покупать всё заново. Помимо основных бытовых приборов, оборудования и мебели, стоит также учитывать одежду, обувь, книги, аксессуары и спортивный инвентарь. Всё это –домашнее имущество.
Если причинён ущерб другим лицам
В случае аварии, помимо владельца и арендатора, ущерб могут понести и третьи лица, например соседи, и в таких случаях и владелец, и арендатор могут защитить себя страхованием ответственности. Однако стоит подумать о том, что произойдёт, если причиной несчастного случая станет арендатор, например, оставленный включенным кран или сковорода с едой, оставленная на плите и загоревшаяся. Если нет денег для оплаты возможного ремонта, такой несчастный случай может привести к неожиданным финансовым трудностям, которых можно избежать, оформив страховку.
Памятка арендатора, связанная со страхованием
- При заключении договора аренды спросите у владельца недвижимости, оформил ли он страхование имущества и что именно покрывается.
- Чтобы оформить договор страхования, не обязательно быть владельцем недвижимости, договор может заключить и арендатор, всё, что требуется — это заинтересованность в страховании.
- Для целей договора страхования владелец и арендатор равнозначны.
- Реалистично оценивайте размер своей собственности. Помимо мебели и бытовой техники, ценность представляют ювелирные изделия, книги, кухонная утварь, одежда и обувь.
- В случае аварии ущерб будет возмещаться по одному страховому полису; двойное покрытие не обеспечивает двойной компенсации, поэтому, будучи арендатором, обязательно уточните у владельца недвижимости, какие страховые полисы действуют в отношении этой недвижимости
- На странице Swedbank, посвящённой страхованию, имеется удобный калькулятор, позволяющий рассчитать ежемесячный взнос по страхованию жилья.