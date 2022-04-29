Цены на жилье в Эстонии растут рекордно быстро. Для покупателей на рынке появилась альтернатива

По словам Эрве Леттермо, руководителя компании по недвижимости Numai, которая в прошлом году вышла на эстонский рынок, ценовые опасения по-прежнему являются движущей силой при принятии решения о покупке жилья в Эстонии. “В настоящее время наиболее напряженная ситуация сложилась для людей, ищущих жилье для семьи, чья потребность в большем жилом пространстве увязла в высоких ценах и более высоком долговом бремени”, — сказала Эрве Леттермо.

По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, падения цен на рынке недвижимости не ожидается. Это связано с удорожанием строительных материалов и рабочей силы, растущим спросом и отсутствием достаточного предложения на рынке недвижимости. Кроме того, прогнозируется рост Euribor, что сделает покупку жилья еще дороже, а для многих может означать негативное решение при ходатайстве о банковском кредите или требование более высокого первоначального взноса.

“Однако мы видим, что люди не хотят откладывать решение о покупке, потому что текущая ситуация на рынке аренды в последнее время также была напряженной: цены на аренду остаются высокими, а рынок съемного жилья находится в дефиците”, — добавила Леттермо.

По ее словам, семьи, ищущие съемное жилье, сталкиваются и с другими проблемами, например, состояние предлагаемых квартир оставляет желать лучшего; семьям с маленькими детьми или домашними животными отказывают в сдаче; стоимость при этом регулярно аренды повышается. Это, в свою очередь, замедляет или делает невозможными накопления денег для первого взноса и получения банковского кредита.

“Все эти факторы заставляют людей шире смотреть на рынок и использовать новые решения для покупки жилья, одним из которых является услуга „арендуй, чтобы купить“. Мы пришли на эстонский рынок в нужное время, и я считаю, что способ, которым мы предлагаем купить жилье, принесет некоторое облегчение рынку”, — пояснила Леттермо.