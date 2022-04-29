Цены на жилье в Эстонии растут рекордно быстро. Для покупателей на рынке появилась альтернатива
Последние данные Евростата показывают, что цены на жилье и аренду в Европейском союзе растут быстрее всего в Эстонии. С 2010 года цены на жилье в Эстонии выросли на 156%, а стоимость аренды на 171%. Быстро растущие цены также повлекут за собой рост Euribor. Люди, планирующие покупку жилья, все больше внимания уделяют альтернативным вариантам, защищающим от роста цен.
По словам Эрве Леттермо, руководителя компании по недвижимости Numai, которая в прошлом году вышла на эстонский рынок, ценовые опасения по-прежнему являются движущей силой при принятии решения о покупке жилья в Эстонии. “В настоящее время наиболее напряженная ситуация сложилась для людей, ищущих жилье для семьи, чья потребность в большем жилом пространстве увязла в высоких ценах и более высоком долговом бремени”, — сказала Эрве Леттермо.
По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, падения цен на рынке недвижимости не ожидается. Это связано с удорожанием строительных материалов и рабочей силы, растущим спросом и отсутствием достаточного предложения на рынке недвижимости. Кроме того, прогнозируется рост Euribor, что сделает покупку жилья еще дороже, а для многих может означать негативное решение при ходатайстве о банковском кредите или требование более высокого первоначального взноса.
“Однако мы видим, что люди не хотят откладывать решение о покупке, потому что текущая ситуация на рынке аренды в последнее время также была напряженной: цены на аренду остаются высокими, а рынок съемного жилья находится в дефиците”, — добавила Леттермо.
По ее словам, семьи, ищущие съемное жилье, сталкиваются и с другими проблемами, например, состояние предлагаемых квартир оставляет желать лучшего; семьям с маленькими детьми или домашними животными отказывают в сдаче; стоимость при этом регулярно аренды повышается. Это, в свою очередь, замедляет или делает невозможными накопления денег для первого взноса и получения банковского кредита.
“Все эти факторы заставляют людей шире смотреть на рынок и использовать новые решения для покупки жилья, одним из которых является услуга „арендуй, чтобы купить“. Мы пришли на эстонский рынок в нужное время, и я считаю, что способ, которым мы предлагаем купить жилье, принесет некоторое облегчение рынку”, — пояснила Леттермо.
План покупки жилья Numai предусматривает, что покупатель выбирает подходящую жилплощадь и Numai выкупает ее, при этом покупатель может сразу переехать в новый дом, обставить квартиру по своему вкусу, выплачивая первое время компании Numai арендную плату, накапливая параллельно деньги на выкуп жилья или первый взнос банку. Поскольку тем, кто ищет жилье для семьи, требуются квартиры большей площади или рядные дома, цена приобретаемой недвижимости для них часто начинается от более чем 200 000 евро.
“Мы продаем недвижимость покупателю по заранее согласованной цене, а это значит, что покупатель точно знает, сколько он платит, какая предоплата нужна, и непредвиденных изменений не будет”, — пояснила Леттермо.
“Numai приносит на рынок новизну и инновации и делает путь к тому, чтобы стать домовладельцем, более удобным: вам не нужно переезжать несколько раз, вы экономите деньги и быстрее становитесь домовладельцем. И самое главное, вы можете с самого начала почувствовать себя дома, чего при обычной аренде совершенно не ощущается”, — добавила Эрве Леттермо.
Недвижимость, принадлежащая портфелю Numai, находится в Таллинне и Харьюмаа, а год постройки жилых помещений в Харьюмаа — не ранее 2000 года. Средний покупатель дома — это мать или отец семьи в возрасте 35-40 лет, и главное, что они ищут, — это жилье, готовое к заселению, или новостройку.
Опыт материнской компании Numai в Литве показывает, что средний срок съема жилья в рамках услуги “арендуй, чтобы купить” составляет от 2,5 до 3 лет, за это время покупатель решает свои финансовые вопросы и становится реальным владельцем своего дома.
“Статистика показывает, что клиенту Numai требуется на два года меньше, чтобы собрать необходимый взнос банку, чем человеку, который покупает жилье традиционным способом и снимает чужую жилплощадь, накапливая при этом деньги. Общая сумма, потраченная на аренду, также у клиентов Numai меньше. Однако самое большое преимущество здесь в том, что человеку не нужно жить в чужом доме несколько лет, а можно сразу переехать в выбранное жилье и оформить его по своему вкусу”, — добавила руководитель Numai.