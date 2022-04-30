Как быстро помыть окна после зимы: 7 простых советов

Что вам понадобится?

губка или щетка с длинной ручкой;

два ведра: с обычной водой и с мыльным раствором;

чистая ткань (микрофибра);

большое полотенце или ткань, которой можно застелить пол.

Когда лучше мыть окна?



Рано утром или ближе к вечеру, когда солнце не светит прямо в стекла. При ярком свете вы не увидите все пятна и вода на стекле высохнет очень быстро. Так что пасмурные дни — лучшее время для уборки.



Как правильно мыть окна?

1. Подготовьте раствор для мытья окон



Существует много чистящих средств для окон, но самым проверенным остается мыльный раствор. Вместо мыла можно добавить в ведро воды одну чайную ложку средства для мытья посуды, геля для стирки или белого уксуса.

Сильные загрязнения наши мамы и бабушки отмывали с помощью крахмала. Этот лайфхак можно и нужно использовать и сейчас, когда домашнее хозяйство становится все более экологичным.

Соду лучше не использовать, как и другие абразивные средства. Они оставляют на стеклах и рамах микроцарапины, в которые грязь впоследствии забивается очень легко, видимость и внешний вид ухудшаются.

Прежде чем начать мыть окна, застелите пол тканью или полотенцем, чтобы защитить его от подтеков.

2. Подберите современный инвентарь и инструменты



Если средства можно использовать народные, то по части тряпочек и щеточек прогресс шагнул далеко вперед, и двумя тряпками уже не обойтись. Используйте губки разной жесткости для нанесения мыльной пены на стекла и микрофибровые салфетки, чтобы вытирать окна насухо. Финишная полировка с помощью газеты до сих пор популярна, но бумажные полотенца все-таки удобнее.

Очень популярны щетки с резиновым скребком и поролоновым валиком — так называемые стяжки или сгонки: они аккуратно собирают грязную пену на большой площади стекла одним движением. Длинная телескопическая ручка (до двух метров) помогает избежать массы ненужных движений со стремянкой или табуреткой. И, конечно, с ее помощью не страшно добираться до внешних сторон оконных стекол на большой высоте.

3. Соблюдайте технологию