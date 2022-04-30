Как быстро помыть окна после зимы: 7 простых советов
Все, что вам понадобится, — лишний час времени и немного терпения. Все остальное есть в нашей статье, пишет INMYROOM.
Что вам понадобится?
- губка или щетка с длинной ручкой;
- два ведра: с обычной водой и с мыльным раствором;
- чистая ткань (микрофибра);
- большое полотенце или ткань, которой можно застелить пол.
Когда лучше мыть окна?
Рано утром или ближе к вечеру, когда солнце не светит прямо в стекла. При ярком свете вы не увидите все пятна и вода на стекле высохнет очень быстро. Так что пасмурные дни — лучшее время для уборки.
Как правильно мыть окна?
1. Подготовьте раствор для мытья окон
Существует много чистящих средств для окон, но самым проверенным остается мыльный раствор. Вместо мыла можно добавить в ведро воды одну чайную ложку средства для мытья посуды, геля для стирки или белого уксуса.
Сильные загрязнения наши мамы и бабушки отмывали с помощью крахмала. Этот лайфхак можно и нужно использовать и сейчас, когда домашнее хозяйство становится все более экологичным.
Соду лучше не использовать, как и другие абразивные средства. Они оставляют на стеклах и рамах микроцарапины, в которые грязь впоследствии забивается очень легко, видимость и внешний вид ухудшаются.
Прежде чем начать мыть окна, застелите пол тканью или полотенцем, чтобы защитить его от подтеков.
2. Подберите современный инвентарь и инструменты
Если средства можно использовать народные, то по части тряпочек и щеточек прогресс шагнул далеко вперед, и двумя тряпками уже не обойтись. Используйте губки разной жесткости для нанесения мыльной пены на стекла и микрофибровые салфетки, чтобы вытирать окна насухо. Финишная полировка с помощью газеты до сих пор популярна, но бумажные полотенца все-таки удобнее.
Очень популярны щетки с резиновым скребком и поролоновым валиком — так называемые стяжки или сгонки: они аккуратно собирают грязную пену на большой площади стекла одним движением. Длинная телескопическая ручка (до двух метров) помогает избежать массы ненужных движений со стремянкой или табуреткой. И, конечно, с ее помощью не страшно добираться до внешних сторон оконных стекол на большой высоте.
3. Соблюдайте технологию
Сначала грязь нужно растворить в большом количестве мыльной пены (осторожно, не залейте водой отделку на стенах у себя и у соседей!). Если пыли на окнах слишком много, то перед нанесением мыльного раствора ее нужно смахнуть со стекол широкой кистью, щеткой или сухой тряпкой. Профессионалы такие окна сразу же пылесосят.
После намыливания с помощью щетки-“стяжки” соберите пену сверху вниз или по горизонтали, с нахлестом, чтобы не допустить пробелов. Протрите рамы, вымойте уплотнители и дренажные каналы в нижней части профилей.
Вытрите рамы и стекла насухо салфетками из микрофибры или бумагой. По необходимости добавьте ополаскивание с добавками из уксуса или глицерина — и снова высушите стекла салфетками.
Как ускорить процесс? Выберите одно направление движения, например, сверху вниз. Круговые движения оставляют разводы.
4. Вытрите стекло насухо
На щетках для мытья окон есть специальный резиновый скребок, который поможет вытереть стекло. Установите его в левом верхнем углу окна и ведите строго вертикально до нижнего края рамы.
Затем насухо вытрите и продолжайте, каждый раз устанавливая скребок так, чтобы его левый край чуть заходил на уже очищенный участок. И в конце вытрите насухо все подтеки на стекле и подоконнике микрофиброй: она хорошо впитывает влагу.
Как ускорить процесс? Когда резиновый скребок потускнеет, замените его на новый: так вы избавитесь от полос на стекле и справитесь быстрее.
5. Не забудьте про москитные сетки
Их нужно мыть отдельно, желательно в ванной. Чтобы смыть пыль, пройдитесь с помощью душа водой по всей сетке, а оттереть пятна поможет щетка с жестким ворсом и тот же мыльный раствор. Просушить сетку можно салфеткой из микрофибры.
6. Как быть с внешней стороной окна?
На улице стекло больше подвержено загрязнениям. Если вам нужно оттереть стойкие пятна, нанесите чистящее средство прямо на губку и протрите.
Как ускорить процесс? Смочите проблемное место уксусом из пульверизатора, оставьте на пять минут и затем протрите тканью.
7. Применяйте гаджеты и зовите на помощь специалистов
На рынке совсем недавно появились автоматические мойщики окон — они похожи на ручные пылесосы и работают по тому же принципу: нужно брызгать на стекла из пульверизатора, а умная техника будет собирать грязную воду и высушивать поверхность. Прибор работает раза в три быстрее, чем домохозяйка руками. И стоит сравнительно недорого.
Еще один девайс, который используют преимущественно профессионалы, — установки с телескопической штангой. Конечная длина ручки для щетки, по которой поступает вода, может составлять свыше десяти метров. Специалисты моют такими щетками окна на высоте, а сами находятся на земле.
В быту такие установки можно использовать, если вы живете в квартире с панорамным остеклением на высоком этаже и до многих стекол вам попросту не добраться. Минус такой техники — в исключительной дороговизне при редком использовании. Иногда проще вызвать команду промышленных альпинистов, чтобы ваши окна кто-нибудь эффектно помыл снаружи. Правда, это не отменяет необходимости мытья изнутри. Поэтому наши вполне традиционные рекомендации вам в любом случае пригодятся.