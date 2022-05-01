Эксперты рассказали, чем вреден для здоровья самостоятельный ремонт жилья

По данным аналитического агентства InfoLine, в настоящее время примерно 70% россиян, сталкивающихся с необходимостью ремонта квартиры, проводят его самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, и в дальнейшем доля таких ремонтов, скорее всего, вырастет, так как благосостояние граждан не растет.

“Люди пытаются сэкономить как на проведение ремонтных работ, так и на строительных материалах, неправильный выбор которых может представлять опасность для жизни и здоровья”, — сказал гендиректор агентства Иван Федяков.

Например, речь идет о выборе более дешевых красок, предназначенных только для наружных работ и неподходящих для отделки квартиры из-за своей токсичности, пояснил он.

По словам представителя компании “Бауцентр” Андрея Демшина, серьезный потенциальный риск несет самостоятельное крепление на стены тяжелой бытовой техники: телевизоров, колонок и прочего. “Использование неправильного крепежа может привести к падению этих предметов, что крайне опасно, особенно если в доме есть маленькие дети”, — подчеркнул он.

Небезопасно самостоятельно устанавливать в квартире и межкомнатные перегородки, так как несоблюдение технологий может привести к их обрушению, добавил Демшин.

“Еще один риск кроется в работе с дверными проемами на сквозняке. Например, если человек ремонтирует дверной замок, чистит или смазывает петли, а также просто вытирает проем от пыли. При сильном сквозняке незакрепленная дверь может сильно ударить, поэтому нужно либо фиксировать дверь на время работ, либо избегать сквозняков”, — предупредил он.