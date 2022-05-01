11 простых бытовых привычек, которые помогут вам сэкономить

Рассказываем, почему все приборы нужно выключать из сети и при какой температуре стирать, чтобы не переплачивать за электричество. И заодно вспоминаем, сколько воды утекает из капающего крана.

Как сэкономить на электричестве?

1. Выключайте свет, когда выходите из комнаты



Если вы один раз забудете выключить свет на ночь, это не сильно ударит по бюджету. Главное — не превращать это в привычку.



2. Отключайте от сети приборы, которыми вы сейчас не пользуетесь



Телевизоры, принтеры и компьютеры даже в выключенном состоянии работают в режиме stand by — ожидают следующего включения. А значит, тратят дополнительную электроэнергию.



3. Снизьте температуру водонагревателя



Большинство водонагревателей может доводить температуру воды до 75 градусов. Для человека температура 50–55 градусов уже оптимальна, поэтому можно снизить мощность нагрева.



4. Не включайте посудомоечную и стиральную машины или сушилку, если они не заполнены



Обычно такие приборы потребляют больше всего электроэнергии. Лучше накопить и один раз постирать все белье, чем включать машинку несколько раз из-за пары вещей. Только не забивайте ее полностью: чтобы белье хорошо постиралось, заполните машинку на 70–80%.



5. Стирайте при 30 градусах



Стиральные порошки справляются с загрязнениями и в холодной воде. К тому же во время стирки при 30 градусах машинка потребляет в четыре раза меньше энергии, чем при 60.



6. Не оставляйте морозилку пустой



В пустой морозильной камере энергия тратится с удвоенной силой, поэтому пространство лучше заполнить продуктами. Если положить нечего, можно заморозить сезонные фрукты или оставить бутылки с водой в морозилке.



7. Поддерживайте дома оптимальную температуру



Чтобы зимой не включать дополнительные обогревательные приборы, хорошенько утеплите окна и двери.



Как сэкономить на счетах за воду?

8. Почините краны, которые подтекают



Из капающего крана вытекает примерно 20 литров воды в сутки. А если кран сильно подтекает, вы потеряете до нескольких тысяч рублей в год.

