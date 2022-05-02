Почему болеют домашние растения: несколько важных примет

Все эксперты в области биоэнергетики уверены в том, что растения в доме очень полезны. К сожалению, иногда они быстро вянут и болеют. Это могут объяснить народные приметы.

Восточная примета из фэншуй



Согласно учению фэншуй, растения четко показывают нам то, какая энергетика преобладает в доме — темная Ша или светлая Ци. Если верить восточным приметам, то увядшие растения указывают на то, что между темной и светлой энергией идет постоянная борьба за территорию в вашем доме. Если верх берут негативные потоки, растение начинает умирать.

Стоит помнить о том, что растение реагирует не в целом на энергетику дома, а на потоки, которые проходят исключительно через то место, где оно стоит. Вы можете передвигать растения на новые места, чтобы выяснять, где стоит добавить света или навести порядок, повесить картину, поставить талисман или убрать зеркало. Все эти действия полезны и могут исправить ситуацию в кротчайшие сроки.

Проблемы в семье



Если вы видите, что растения начинают увядать, задумайтесь о том, что происходит между вами и вашими близкими, которые живут в доме. Растения начинают болеть и увядать в том случае, если люди часто ругаются, недовольны друг другом, врут друг другу. Приметы говорят о том, что растения являются некой лакмусовой бумажкой доверия и позитива в доме. Если вы пришли к кому-то в гости и увидели, что растения увядшие и больные, значит ваши друзья или близкие частенько ругаются.

Проблем с растениями не бывает в тех домах, где царит гармония. Наоборот, в таких дома все приживается максимально быстро.

Порча и сглаз



Порча и сглаз могут лежать как на одном, так и на всех домочадцах сразу. Возможно, что вы носите на себе негатив, которым одаривает вас кто-то из окружения. Растение, которое погибло или завяло, скорее всего, приняло на себя основной удар и впитало негатив. В таком случае стоит не просто выбросить растение, а вынести его на улицу и закопать, отблагодарив его таким образом.