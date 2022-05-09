16 миллионов цветов в домашнем саду!

Технология LEDVANCE SMART+ WiFi позволяет персонализировать наружное освещение дома, сохраняя при этом расходы на электроэнергию под контролем. Технология SMART+ WiFi проста в использовании. Вы можете в любое время и в любом месте контролировать, регулировать яркость и персонализировать свои светильники с помощью бесплатного приложения LEDVANCE SMART+ WiFi в своем смартфоне или с помощью Google Home и Amazon Alexa, которые также позволяют управлять освещением с помощью голосового управления. В одно приложение LEDVANCE для смартфона можно интегрировать несколько продуктов LEDVANCE: умные розетки, которые помогают в режиме реального времени отслеживать энергопотребление конкретного электроприбора, записывая историю его потребления, умные лампочки, которые меняют свет в зависимости от вашего желания, или камера видеонаблюдения, которая записывает все происходящее в округе и через которую можно даже разговаривать с людьми в саду. И все это с помощью Wi-Fi и одного смартфона, даже если вы находитесь вдали от дома.

Все, что вам нужно, это домашний Wi-Fi и смартфон

С решениями SMART+ WiFi вы можете легко создать индивидуальную атмосферу освещения в своем саду и подчеркнуть эффектные детали. Использование освещения с технологией SMART+ WiFi также позволяет вам контролировать энергопотребление освещения – вы можете включать и выключать освещение, даже когда находитесь вдали от дома. Вы можете включить свет прямо перед своим приходом домой, а, находясь дома, изменить его цвета и другие настройки по созданию настроения. Все, что вам нужно, это домашний Wi-Fi и смартфон. Вы сами решаете, как сделать свое освещение умным. Среди множества вариантов LEDVANCE вы найдете правильное решение. Вы можете постоянно следить за потреблением электроэнергии и постоянно менять цветовую гамму в своем саду. Вы теперь светодизайнер!

Воры и незваные гости