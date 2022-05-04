Тенденции покупки жилья меняются. И на то есть несколько причин

“Если раньше для покупки жилья в центре города требовалось 100 зарплат, то сегодня квартира обойдётся уже в 150 средних зарплат”, — говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, иллюстрируя рост цен в секторе недвижимости за последние шесть месяцев. Несмотря на рост цен, рынок недвижимости не остывает. На последнее в значительной степени влияет отсутствие подходящей недвижимости, поэтому квартиры идут нарасхват.

Однако, по словам Ребане, коронакризис сделал людей менее зависимыми от местоположения, которое раньше считалось важным. “Многие перешли на удалённую работу, поэтому решают переехать в более просторное жильё или за город”, — добавляет он. Переход от небольших съёмных квартир к более просторным также стимулировался снижением арендной платы в связи с падением спроса на гостевые квартиры.

Инвестиции в рынок аренды следуют той же тенденции. Если прежде небольшие квартиры были предпочтительным выбором для инвестиций, то теперь несколько больше стали цениться семейные квартиры. Это объясняется тем, что часть людей всё ещё предпочитает арендовать жилье, а не владеть им.

Однако события в Украине привели к тому, что потенциальные покупатели на рынке недвижимости стали дольше обдумывать решение о покупке. Всё чаще и тщательнее они также проверяют конкретного разработчика и его бэкграунд. Больше внимания уделяется также условиям расторжения контракта и срокам завершения строительства.

“Люди хотят быть уверены, что повышение цен на строительство не повлияет на стоимость приобретаемой квартиры. Уже некоторое время назад на рынке недвижимости были единичные случаи, когда застройщику было дешевле отказаться от контракта вместо того, чтобы его выполнять, что означало, что готовая квартира перепродавалась по более высокой цене”, — говорит Ребане.

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, рынок недвижимости вряд ли значительно успокоится в ближайшем будущем. Особенно в нынешней ситуации, когда некоторые люди имеют много свободных денег, ищущих выход на рынок недвижимости.